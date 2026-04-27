Исламабады тәрк едән Әрагчи Мәсгәтдә, Оман Султаны илә ҝөрүшдү

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири Сејјид Аббас Әрагчи, базар ҝүнү Мәсгәтдәки Әл-Бәрәкә Әл-Әмир Сарајында Оман Султаны Һејсәм бин Тариг илә ҝөрүшдү.
Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Оман Султаны илә ҝөрүшүндә Иран Ислам Республикасы Президентинин саламларыны Һејсәм бин Таригә чатдырды вә Уҹа Танрыдан онун сағламлығы вә рифаһы, Оман халгынын исә тәрәгги вә чичәкләнмәсини давам етдирмәси үчүн дуа етди.
Оман Султаны һәмчинин Иран хариҹи ишләр назириндән саламларыны бу өлкәнин Президентинә чатдырмасыны хаһиш етди вә она ҹансағлығы вә уғурлар, дост Иран халгы үчүн исә давамлы тәһлүкәсизлик вә сабитлик арзулады.
Ҝөрүш заманы тәрәфләр реҝиондакы сон инкишафлары вә васитәчилик сәјләрини, еләҹә дә реҝиондакы мүнагишәләрә сон гојмаг сәјләрини мүзакирә етдиләр.
Оман Султаны илә Оман хариҹи ишләр назири Бәдр бин Һәмәд Әл-Бусәид, Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаи вә Иран сәфири Муса Фәрһәнҝин иштиракы илә кечирилән ҝөрүшдә Сејид Аббас Әрагчи Иранын бу һадисәләрлә бағлы фикирләрини изаһ етди вә хүсусилә мөвҹуд реҝионал чәтинликләр фонунда бөлҝәдә диалога әсасланан сәјләри дәстәкләмәк вә тәһлүкәсизлик вә сабитлијин ҝүҹләндирилмәсиндә Мәсгәтин мөвгејини јүксәк гијмәтләндирди.
Оман Султаны бу ҝөрүшдә мәсәләләрин һәлли вә сүлһүн тәмәлләринин мөһкәмләндирилмәси үчүн диалога вә дипломатијаја үстүнлүк верилмәсинин ваҹиблијини дә вурғулады.
Гејд едәк ки, Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири дипломатик нүмајәндә һејәтинин башчылығы илә 25 апрел 2026-ҹы ил, шәнбә ҝеҹәси Оманын пајтахты Мәсгәтә јола дүшүб. Әрагчи вә ону мүшајиәт едән нүмајәндә һејәти Мәсгәтдән әввәл Пакистанын пајтахты Исламабадда икитәрәфли сијаси мәсләһәтләшмәләр апарыблар. Бу ҝүн исә Русија Федерасијасында Владимир Путин илә ҝөрүш кечирибләр.
