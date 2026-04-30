АБШ-да бензин гијмәти сон 4 илин ән јүксәк сәвијјәсинә чатыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран вә АБШ арасында данышыгларда Вашингтонун һәддиндән артыг тәләбләри сәбәбиндән јаранмыш далан фонунда, АБШ-дә бензин гијмәти тәхминән сон дөрд илин ән јүксәк сәвијјәсинә јүксәлиб. Бу просес јај сәјаһәт мөвсүмүнүн јахынлашмасы илә ејни вахта тәсадүф едәрәк јени игтисади нараһатлыглар јарадыб.
ИРНА-нын чәршәнбә ҝүнү “Тодај”ә истинадән вердији мәлумата ҝөрә, АБШ-дә бензин гијмәтләри әһәмијјәтли дәрәҹәдә артараг тәхминән сон дөрд илин ән јүксәк һәддинә чатыб.
Мәлуматлара әсасән, ади бензин үзрә орта гијмәт һазырда һәр галлон үчүн 4,23 доллар тәшкил едир ки, бу да америкалы истеһлакчылара әлавә тәзјиг јарадыр.
Мүтәхәссисләр билдирирләр ки, бу артым һәссас бир дөврдә баш верир. Белә ки, јај сәјаһәт мөвсүмүнүн башламасына ҹәми бир нечә һәфтә галыр вә јанаҹаг хәрҹләринин артмасы һәм сәјаһәт планларына, һәм дә аилә бүдҹәләринә тәсир ҝөстәрә биләр.
Аналитикләрин сөзләринә ҝөрә, гијмәт артымынын әсас сәбәбләриндән бири АБШ илә Иран арасында бөһранын арадан галдырылмасы үзрә данышыгларда ихтилафын давам етмәсидир. Бу вәзијјәт глобал енержи тәҹһизатында мүмкүн позунтулар вә ҝеосијаси рискләрин артмасы илә бағлы нараһатлыглары ҝүҹләндириб.
