Видео \ СЕПАҺ Һөрмүз боғазында сионист режимә мәхсус 2 контејнер ҝәми сахланылыб

27 aprel 2026 - 19:25
Xəbər kodu: 1807122
Source: İRNA
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Һәрби Дәниз Гүввәләри Һөрмүз боғазында ағыллы мониторинг системләриндән истифадә едәрәк ганун позунтусуна јол вермиш 2 ҝәмини — сионист режимә бағлы “МСҸ-ФРАНҸЕСҸА” вә һәмчинин иҹазәсиз һәрәкәт едән, дәниз гајдаларыны тәкрарән позан вә навигасија аваданлыгларында гәсдән позунту јарадараг боғаздан ҝизли шәкилдә чыхмаға ҹәһд ҝөстәрән “ЕПАМЫНОДЕС” ҝәмисини ашкар едәрәк сахлајыб. Бу әмәлијјат СЕПАҺ-ын әмәлијјат гүввәләринин кәшфијјат үстүнлүјүнә әсасланараг вә бөлҝәдә Иран халгынын һүгугларынын горунмасы мәгсәдилә һәјата кечирилиб.
