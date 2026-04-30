Иран Бејнәлхалг Гызыл Хач Комитәси: АБШ вә Исраилин Иранда 130 мин гејри-һәрби һәдәфә һүҹумү мүһарибә ҹинајәтидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирана рәсми сәфәр чәрчивәсиндә дахил олмуш Бејнәлхалг Гызыл Хач Комитәсинин президенти Мирјана Сполјарик Еггер Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин һүгуги вә бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүавини Казым Гәрибабади илә ҝөрүшәрәк данышыглар апарыб.
Назир мүавини АБШ вә сионист режимин Ирана гаршы һәрби тәҹавүзү заманы төрәтдији ҹинајәтләри, о ҹүмләдән јашајыш објектләри, хәстәханалар, мәктәбләр вә диҝәр мүлки инфраструктур да дахил олмагла 130 мин гејри-һәрби һәдәфә һүҹуму, о ҹүмләдән Минаб мәктәбинә гәсдән һәјата кечирилмиш һүҹуму изаһ едәрәк, бу әмәлләри мүһарибә ҹинајәтләри вә инсанлыға гаршы ҹинајәтләр кими дәјәрләндириб.
О билдириб: Әҝәр бу давранышлар Гәрб вә АБШ-нин бәһс етдији вә демократија, инсан һүгуглары вә һәјат тәрзи ады алтында диҝәр өлкәләрә тәтбиг етмәјә чалышдығы “сивилизасијаны” ҝөстәрирсә, дүнја халглары бу “сивилизасијаја” нифрәт едир.
Гәрибабади бәзи реҝион өлкәләринин өз әразиләрини, имканларыны вә бу өлкәләрдә јерләшән һәрби објектләри тәгдим етмәклә Ирана гаршы һәрби тәҹавүзү дәстәкләдијини гејд едәрәк билдириб: Бу ҹүр дәстәк фактларла сүбута јетирилдијиндән, бәзи гоншу дөвләтләри нејтрал һесаб етмәк мүмкүн дејил вә онлар һүгуги бахымдан бу тәҹавүзүн бир һиссәси сајылыр. Бу сәбәбдән Иран һәмин өлкәләрин әразисиндән һәјата кечирилән һүҹумлара гаршы онлары дәф етмәк вә гаршысыны алмаг мәгсәдилә мүтәнасиб ҹаваб вермәјә мәҹбур олуб.
О вурғулајыб: Тәҹавүзкар тәрәфләр – өзләринин дә етираф етдији кими гәтлиамдан зөвг алан вә бунунла фәхр едән гүввәләр – бејнәлхалг һуманитар һүгуг нормаларына риајәт олунмасы илә бағлы ҹидди хәбәрдарлыға еһтијаҹ дујурлар. Иранын ҝөрдүјү бүтүн аддымлар өзүнү вә халгыны мүдафиә етмәк истигамәтиндә һәјата кечирилиб.
