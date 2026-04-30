Бејнәлхалг Гызыл Хач Комитәсинин президенти Әрагчи илә ҝөрүшүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бејнәлхалг Гызыл Хач Комитәсинин президенти Мирјана Сполјарик Еггер чәршәнбә ҝүнү, 29 апрел тарихиндә Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи илә ҝөрүшәрәк данышыглар апарыб.
О, бу тәшкилатын Иранла әмәкдашлығын ҝүҹләндирилмәсинә һазыр олдуғуну вә бүтүн өлкәләрин бејнәлхалг һуманитар һүгуг гајдаларына, о ҹүмләдән Иран Гызыл Ајпара Ҹәмијјәти васитәсилә риајәт сәвијјәсинин артырылмасынын ваҹиблијини вурғулајыб.
Еггерин Ирана ики ҝүнлүк сәфәри чәрчивәсиндә, тибби мәркәзләрә, хәстәханалара вә дүшмәнин үчүнҹү тәтбиг олунмуш мүһарибәсиндә зәрәр ҝөрмүш мәканлара баш чәкдикдән сонра Иран рәсмиләри илә әмәкдашлыг вә гаршылыглы јардым мәсәләләри үзрә ҝөрүшләр кечирмәси планлашдырылыр.
