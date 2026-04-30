Иран Ислам Республикасынын Орду Сөзчүсү: Мүһарибәнин битдијини дүшүнмәмишик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Орду Сөзчүсү елан едиб: Мүһарибәнин әввәлиндә һава гүввәләримиз Ирагын Әрбил зонасы, Күвејт вә Гәтәрдәки әксингилабчыларын базасы да дахил олмагла, реҝион өлкәләриндәки дүшмән базаларына бир нечә әмәлијјатла һүҹум тәшкил етди.
Бу барәдә, Ирана зорла тәһмил едилмиш 40 ҝүнлүк мүһарибәдә ордунун мүдафиә гүввәләринин фәалијјәти вә силаһлы гүввәләрин, хүсусән дә ордунун һазырлығы илә бағлы мүзакирәдә бригада ҝенералы Мәһәммәд Әкрәминија дејиб.
Онун билдирдијинә ҝөрә, мүдафиә гүввәләримиз дүшмән тәһдидләри илә үзләшмәкдә јахшы перформанс ҝөстәрибләр вә дәгиг хәбәрләрә ҝөрә, 16 гырыҹы тәјјарә дә дахил олмагла 170-дән чох дүшмән учуш апараты вурулуб.
Бригада ҝенералы Әкрәминија әлавә едиб: Мүһарибәнин битдијини дүшүнмәмишик; Мүһарибәнин дајандығы вә дөјүш мејданында атәшкәс вә ја сүкут јарандығы ҝүндән бәри, Америкаја вә дүшмәнләримизә гаршы инамсызлыг сәбәбиндән, һәдәфләримизи һәмишә мүһарибә дөврүндәки кими ҹиддиликлә јениләмишик, һәдәфләр банкыны тамамламышыг, тәлимләримизи давам етдирмишик вә мүһарибәнин тәҹрүбәләриндән фајдаланмышыг. Биз һәмчинин аваданлыгларымызы истеһсал етмиш вә тәкмилләшдирмишик. Буна ҝөрә дә, бизим үчүн шәраит һәлә дә мүһарибә шәраитидир.
Sizin rəyiniz