Јәһудиләрин Гәзза золағына ендирдији һава һүҹуму нәтиҹәсиндә беш фәләстинли шәһид олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ишғалчы Исраил режиминин Гәзза золағынын ҹәнубундакы Хан Јунисин шәргинә ендирдији һава һүҹуму нәтиҹәсиндә беш фәләстинли шәһид олуб, бир нечә нәфәр јараланыб.
Мәлумата ҝөрә, ишғалчы режим Гәзза шәһәринин гәрбиндә бир нәглијјат васитәсинә һава һүҹуму һәјата кечирмәклә бу дәһшәтли һадисәни төрәдиб. Бундан әввәл Хан Јунисин шәргиндә баш верән башга бир бомбаламада исә ҝүнаһсыз бир көрпә ушаг шәһид олуб.
Гәзза золағындакы Фәләстин Сәһијјә Назирлији сон 24 саат әрзиндә Исраил ордусунун һүҹумларында јараланан беш нәфәрин дә Гәзза хәстәханаларына јерләшдирилдијини ачыглајыб.
