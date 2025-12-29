Иран вә БӘӘ хариҹи ишләр назирләри арасында телефон данышығы баш тутуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи илә Бирләшмиш Әрәб Әмирликләринин хариҹи ишләр назири Шејх Абдуллаһ бин Зајед Ал Нәһјан арасында телефон данышығы апарылыб. Данышыг заманы икитәрәфли мүнасибәтләр вә реҝионда баш верән просесләр мүзакирә олунуб.
Тәрәфләр Иран вә БӘӘ арасында мүнасибәтләрин мүсбәт динамика илә инкишаф етмәсиндән мәмнунлугларыны ифадә едәрәк, гаршылыглы мараг доғуран мәсәләләрин ардыҹыл шәкилдә давам етдирилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыблар.
Иранын хариҹи ишләр назири Јәмәнин ҹәнубунда баш верән сон һадисәләрә тохунараг, реҝион өлкәләрини Јәмәнин бирлик вә әрази бүтөвлүјүнүн горунмасы, еләҹә дә Јәмән халгынын гануни тәләбләринин тәмин едилмәси истигамәтиндә сәјләр ҝөстәрмәјә чағырыб. О билдириб ки, Иран Ислам Республикасы Јәмән бөһранынын һәлл јолуну бу өлкәнин бирлик вә әрази бүтөвлүјү әсасында јәмәнлиләр арасында диалогда ҝөрүр.
БӘӘ-нин хариҹи ишләр назири исә Јәмәндә вә бүтөвлүкдә реҝионда сүлһ вә сабитлијин горунмасынын ваҹиблијини гејд едәрәк, Әмирликләрин Јәмәндә ҝәрҝинлијин азалдылмасы истигамәтиндә һәјата кечирдији тәдбирләр барәдә мәлумат вериб.
