Пејғәмбәри Әкрәмин (әлејһи вә алиһи сәлам) сојуна дүшмәнчилији олан түркчүләр, Пезешкијанын гызынын адыны Бакы медиасында әвәзләдиләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҝүнләрдә (декабырын 23-дә) Иран Ислам Республикасынын Президенти Мәсуд Пезешкијанын гызы вә күрәкәни ИИР нүмајәндә һејәтинин рәһбәри кими Азәрбајҹан Республикасына сәфәр едибләр.
Бу сәфәрин диггәтәлајиг мәгамы Һәзрәти Рәсули Әкрәм, Муһәммәд Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) вә Онун Мәсум Гызы Һәзрәти Фатимәји Зәһра вә 12 Имамлара (әлејһимус сәлам) әдавәт вә дүшмәнчилији олан бәзи Бакы медиа органларынын реаксијасы олуб. Белә ки, руһларыны иблис мәлуна сатмыш гејд олунан медиа органларынын ишчиләри өз репортажларында Доктор Пезешкијанын гызынын адыны "Зәһра"дан "Аишә"јә дәјишибләр. Тәбии ки, әслини-көкүнү дөрдајағлы һејвана, гурда бағлајан түркчүләрдән бундан ајрысыны да ҝөзләмәк азындан садәлөһвлүк өларды...
Сон олараг гејд етмәк истәрдик ки, мәсәләјә бираз диггәтлә јанашдыгда јенә Аллаһ тәалаја хејли шүкүр етмәк јери вардыр. Чүнки, дөрдајағлы һејвандан төрәдикләрини иддиа едән бу түркчүләр, нә јахшы ки, Доктор Пезешкијанын һөрмәтли гызы, Зәһра ханымын адыны, төрәдикләри о диши гурдун ады, “ҝөј бөри” илә, әвәзләмәјибләр.
