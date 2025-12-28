Мисирли һәрби експерт; Исраил Сомалиланд-ы нијә мүстәгил өлкә кими таныды?

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мисирли һәрби вә стратежи експерт сионист режимин "Сомалиланд"ы танымасынын сәбәбләрини изаһ етди вә буну Мисирин милли вә игтисади тәһлүкәсизлији үчүн ҹидди тәһдид һесаб етди.
Мисирин ордусунун кечмиш рәсмиси, ҝенерал Самир Фәрәҹ билдириб: “Исраил Ејлат лиманындакы һава һүҹумундан мүдафиә системинин гејри-кафилијини анладыгдан сонра “Сомалиланд”ы таныды.”
О хатырладыб: “Исраил ики тарихи мәгамда Баб әл-Мәндәбдә Мисир, даһа сонра исә Јәмән Әнсаруллаһ һәрәкаты тәрәфиндән дәниздә чабалајыб; әввәлҹә 1973-ҹү илин октјабр мүһарибәсиндә Мисир Исраил ҝәмиләринин кечидинин гаршысыны алдыгда вә јенә дә 2025-ҹи илдә Әнсаруллаһ Гәззаја дәстәк олараг Баб әл-Мәндәби Исраил ҝәмиләри вә онларын маллары үчүн бағладыгда.”
Фәрәҹ әлавә едиб: “Бу тәһдидләр Исраили Ејлат маршрутунун блокадасынын гаршысыны алмаг үчүн һәлл јолу ахтармаға вә бу бахымдан "Сомалиланд" картындан истифадә етмәјә вадар етди.”
О, бир даһа вурғулајыб: “Тел-Әвивин Ҹибути јахынлығында вә Баб әл-Мәндәбә ҝиришдә мөһкәмләнмәк үчүн јахын ҝәләҹәкдә "Сомалиланд"а игтисади вә һәрби јардым ҝөстәрәҹәк.”
Һәрби експерт гејд едиб: “Бенјамин Нетанјаһу Гәззада сүлһ сазишинин икинҹи мәрһәләсини позмаг вә бу фүрсәтдән истифадә едәрәк фәләстинлиләри Сомали әразисинә көчүрмәји планлашдырмаг үчүн әлиндән ҝәләни етмәјә чалышыр.”
Онун сөзләринә ҝөрә, Исраилин "Сомалиланд"да олмасы Мисирин милли вә игтисади тәһлүкәсизлијинә, хүсусән дә Сүвејш каналына бирбаша тәһдид олаҹаг.
Фәрәҹ вурғулајыб ки, Мисир Исраилин бөлҝәдәки мөвҹудлуғунун гаршысыны алмаг вә Мисир президентинин гырмызы хәтт һесаб етдији, фәләстинлиләри Гәззадан говмаг планынын ифласа уғратмаг үчүн јахын ҝүнләрдә лазыми тәдбирләри ҝөрәҹәк.
О изаһ едиб ки, индијә гәдәр Ефиопија истисна олмагла, һеч бир өлкә "Сомалиланд"ы шәрти олараг вә дәниз јолуна чыхыш үчүн танымајыб вә Исраил ону рәсми олараг таныјыб. Ефиопија һәмчинин "Сомалиланд"да јерләшән Бербера лиманында база јаратмаға чалышыр.
Мисир ордусунун сабиг рәиси һәмчинин Гаһирәнин 2026-ҹы илин јанвар ајында һәрби гүввәләрини Сомалиландда дејил, Сомалијә јерләшдирәҹәјини ачыглајыб. Бу гүввәләр Сомалинин тәһлүкәсизлијини вә сабитлијини горумаг үчүн Африка Бирлији Тәшкилатынын бајрағы алтында јерләшдириләҹәк вә һеч бир дөјүш мәгсәди дашымајаҹаг.
О вурғулајыб ки, Африка Бирлији Тәшкилаты Исраилин танынмасы илә үзләшмәк гәрары гәбул етмәлидир вә Мисир тәшкилатын үзвү олараг Сомалинин суверенлијинин "гәсб едилмәсинә" иҹазә вермәјәҹәк.
Фәрәҹ гејд едиб ки, Исраилин Сомалиланд әразисини танымасы Мисир, Түркијә, Ҹибути, Сомали, Фарс Көрфәзи Әмәкдашлыг Шурасы вә Әрәб Лигасынын сәрт мүгавимәти илә гаршылашыб.
Ҹүмә ҝүнү ганунсуз Исраил режимин баш назири Бенјамин Нетанјаһунун офиси Х платформасындакы рәсми һесабында видео илә јајымланан ачыгламада Нетанјаһунун, хариҹи ишләр назири Ҝидеон Саарын вә гондарма Сомалиланд президентинин гаршылыглы таныма үчүн бирҝә бәјанат имзаладығыны ачыглајыб. Офис әлавә едиб ки, бу аддым АБШ президентинин тәшәббүсү илә имзаланан Ибраһим Сазишләринин руһуна ујғундур.
Нетанјаһу һәмчинин билдириб ки, Исраил дәрһал Сомалиландла кәнд тәсәррүфаты, сәһијјә, технолоҝија вә игтисадијјат саһәләриндә әмәкдашлыға башлајаҹаг вә Сомалиланд президенти Әбдүррәһман Мәһәммәд Абдуллаһини Исраилә сәфәрә дәвәт едиб.
Могадишудакы Сомали һөкумәти бу аддымы "суверенлијин позулмасы" адландырыб вә гәти шәкилдә рәдд едиб. Ҹибути, Кенија, Танзанија, Уганда вә Гәтәр дә дахил олмагла бир сыра Африка вә Әрәб өлкәләри дә Сомали илә һәмрәјликләрини билдирибләр.
Гејд етмәк лазымдыр ки, БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасы базар ертәси ҝүнү Исраилин "Сомалиланд Республикасы"ны мүстәгил дөвләт кими танымаг гәрарыны мүзакирә етмәк үчүн тәҹили иҹлас кечирәҹәк.
