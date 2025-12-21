Гәззада шәһидләрин сајы 70 мин 925 нәфәрә чатыб \ Бејнәлхалг гурумлар јәһуди ҹаниләрини һача ҹәзаландыраҹаглар?

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстин Сәһијјә Назирлији ачыглајыб ки, сон 48 саат әрзиндә Гәззада 13 шәһидин ҹәсәди хәстәханалара ҝәтирилиб. Онлардан 6 нәфәр јени шәһид оланлар, 7 нәфәр исә дағынтылар алтындан чыхарыланлардыр.
Билдирилиб ки, сон 48 саатда Гәзза золағында 20 фәләстинли дә јараланыб.
Мәлумата ҝөрә, Гәззада 11 октјабр 2025-ҹи ил тарихиндә атәшкәс елан едилдикдән индијәдәк 401 фәләстинли шәһид олуб, 1108 нәфәр јараланыб. Ејни заманда даһа 641 шәһидин ҹәсәди дағынтылар алтындан ашкар едилиб.
