  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Гәззада шәһидләрин сајы 70 мин 925 нәфәрә чатыб \ Бејнәлхалг гурумлар јәһуди ҹаниләрини һача ҹәзаландыраҹаглар?

21 dekabr 2025 - 20:07
Xəbər kodu: 1764532
Source: İRNA
Гәззада шәһидләрин сајы 70 мин 925 нәфәрә чатыб \ Бејнәлхалг гурумлар јәһуди ҹаниләрини һача ҹәзаландыраҹаглар?

Билдирилиб ки, сон 48 саатда Гәзза золағында 20 фәләстинли дә јараланыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстин Сәһијјә Назирлији ачыглајыб ки, сон 48 саат әрзиндә Гәззада 13 шәһидин ҹәсәди хәстәханалара ҝәтирилиб. Онлардан 6 нәфәр јени шәһид оланлар, 7 нәфәр исә дағынтылар алтындан чыхарыланлардыр.

Билдирилиб ки, сон 48 саатда Гәзза золағында 20 фәләстинли дә јараланыб.

Мәлумата ҝөрә, Гәззада 11 октјабр 2025-ҹи ил тарихиндә атәшкәс елан едилдикдән индијәдәк 401 фәләстинли шәһид олуб, 1108 нәфәр јараланыб. Ејни заманда даһа 641 шәһидин ҹәсәди дағынтылар алтындан ашкар едилиб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha