Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Суријаја гаршы тәҹавүзүнү давам етдирән сионист режими базар ҝүнү өлкәнин ҹәнубуна һүҹум етдикдән сонра, бу ҝүн, сәһәр, јәһуди ишғалчы гүввәләри Суријанын ҹәнубунда јерләшән Гунејтра әјаләтинин "Сида әл-Һанут" кәндинә гурудан һүҹум едибләр.
Дүнән сәһәр ушаг гатили сионист режим гүввәләри Гунејтра әјаләтинин "Ајн Зиван" кәндинә гурудан һүҹум етмиш вә орада мүвәггәти нәзарәт мәнтәгәси гурмушдур.
Мәлумата ҝөрә, 5 сионист һәрби машыны гәрбдәки Тел Әһмәр базасындан һәрәкәт едәрәк әразијә дахил олараг Сурија вәтәндашларыны нәзарәт мәнтәгәсиндә сахламылар.
Гејд едәк ки, Голани вәһһаби-сәләфи террорчу режими бүтүн вар-ҝүҹүн Сурија дахилиндә Әләви, Шиә вә Сүнни әһалисинә гаршы топламыш, ишғал васитәси илә Дәмәшгин 10 км-јинә ҝәлиб чатмыш јәһуди сионист режиминә гаршы исә ҝүлдән ағыр бир сөз белә демәмишдир. Үстәлик өтән ҝүнләрдә сионист јәһудиләр үчүн Һәләбдә синагог да ачмыш вә онларын тәһлүкәсизлијини тәмин етмишдир. Вә бүтүн бунлар Бәшшар Әсәд режиминин деврилмәсиндән сонра баш вермишдир...
