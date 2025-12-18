Лавров: Авропанын Ирана гаршы аддымлары алдадыҹыдыр вә дипломатија үчүн утанҹ ләкәсидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Федерасијасынын хариҹи ишләр назири вурғулајыб: Сон бир ил јарым әрзиндә Авропа тәрәфинин Иран Ислам Республикасына гаршы һәјата кечирдији дүшмәнчилик характерли вә гејри-гануни аддымлар Авропа дипломатијасы үчүн утанҹ ләкәси олуб вә онлар фырылдагчылар кими алдадыҹы үсуллардан истифадә едибләр.
ТАСС хәбәр аҝентлији јазыр: Серҝеј Лавров Иран телевизијасына мүсаһибәсиндә билдириб: Авропалылар сон бир ил јарым әрзиндә Бирҝә Һәртәрәфли Фәалијјәт Планынын (БҺФП) дајандырылмасыны Иранын үзәринә атмаға чалышыблар. Һалбуки Иран бу сәнәди һеч вахт позмајыб. АБШ исә 2018-ҹи илдә бәјан едиб ки, артыг БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын бу гәрарына әмәл етмир.
О гејд едиб: Һазырда Иранла бағлы мәсәләдә бүтүн глобал низам ҹидди сынаг гаршысындадыр. Иран мәсәләсиндә бу разылашма АБШ тәрәфиндән фактики олараг кәнара атылды, бундан сонра Гәрб, хүсусилә дә авропалылар Вашингтонун сәһв сијасәтини давам етдирәрәк Ираны БҺФП-ни иҹра етмәмәкдә иттиһам етмәјә башладылар.
Русија Иранын јанында дајанаҹагмы?
Русија хариҹи ишләр назири Иранын 12 ҝүнлүк мүһарибәдән дә ҝенишмигјаслы бир мүнагишәјә ҹәлб олунаҹағы тәгдирдә Русијанын онун јанында дајаныб-дајанмајаҹағы илә бағлы суала ҹавабында дејиб:
Биз Иранла стратежи тәрәфдашлыг мүгавиләсинә маликик вә даим Теһраны дәстәкләмәк, Иран Ислам Республикасынын гануни һүгугларыны мүдафиә етмәк истигамәтиндә фәалијјәт ҝөстәрәҹәјик.
Лавров әлавә едиб: Иран сон ајларда дәфәләрлә ачыг шәкилдә бәјан едиб ки, мүһарибә истәмир, јени гаршыдурмаларда мараглы дејил вә бүтүн проблемләри диалог јолу илә һәлл етмәјә үстүнлүк верир. Бир даһа вурғулајырам ки, биз Иран Ислам Республикасынын суверен вә гануни һүгугларына һөрмәт принсипи әсасында бу мөвгеји дәстәкләјирик.
Русија ХИН рәһбәри бәзи Гәрб аналитикләринин “Русија илә АБШ арасында мүнасибәтләр јахшылашарса, Москва Ираны тәрк едәҹәк” фикирләринә ҹаваб олараг дејиб:
Бу, јаландыр. Гој һеч олмаса бир нүмунә ҝөстәрсинләр ки, биз һәр һансы бир өлкә илә – истәр нә гәдәр бөјүк вә ҝүҹлү олсун – мүнасибәтләр наминә башга бир өлкәјә вә ја көһнә достумуза хәјанәт етмишик.
О әлавә едиб: Тәәссүф ки, өлкәмизин тарихиндә белә бир хәјанәт олуб. Лакин бу, Совет Сосиалист Республикалары Иттифагы дөврүнә тәсадүф едир. Һәмин вахт Алманија Демократик Республикасы фактики олараг Алманија Федератив Республикасына тәһвил верилди. Бу, ССРИ тәрәфиндән мүттәфигинә гаршы јол верилмиш бир сәһв вә хәјанәт иди. Тәхминән јарым милјон һәрбчи һеч бир компенсасија олмадан ҝери чәкилди вә ваһид Алманијанын шәрг һиссәсиндә мөвҹудлуғу горумаг имканы нәзәрә алынмады. Биз бүтүн бунлары хатырлајырыг. Ејни заманда, о дөврдә Гәрби Алманија һакимијјәтләри дә ҹидди сәһвә јол вердиләр – шәрг бөлҝәсини әлдә етдикдән сонра өз вәтәндашларына икинҹи дәрәҹәли инсанлар кими јанашдылар.
Русија хариҹи ишләр назири мүсаһибәнин диҝәр һиссәсиндә билдириб: Исраилин, даһа сонра исә АБШ-нин Ирана гаршы һәјата кечирдији вә һеч бир бејнәлхалг һүгуги әсас вә леҝитимлијә малик олмајан һүҹумлар Москва тәрәфиндән писләниб.
Лавров гејд едиб: Биз Иран Ислам Республикасынын бу вәзијјәтдән чыхмаг үчүн ҝөстәрдији сәјләри, о ҹүмләдән Бејнәлхалг Атом Енержи Аҝентлији илә вә үмумиликдә Гәрблә мүнасибәтләрдә атылан аддымлары дәстәкләмәјә һазырыг. Биз Теһранын мөвгејини анлајырыг. Президент Владимир Путин дәфәләрлә ҹәнаб Пезешкиана вә онун нүмајәндәләринә билдириб ки, Русија Иран рәһбәрлијинин өлкәнин вә Иран халгынын мараглары наминә сечдији мөвгени дәстәкләјәҹәк.
Гроссинин һесабаты кифајәт гәдәр нејтрал олмајыб
Лавров мүсаһибәнин диҝәр һиссәсиндә Бејнәлхалг Атом Енержи Аҝентлијинин Иранла бағлы һесабатына тохунараг дејиб:
Аҝентлик тәрәфиндән дәрҹ олунан һесабат кифајәт гәдәр нејтрал характер дашымырды вә орада инҹә, лакин мүбаһисәли мәгамлар јер алмышды.
О вурғулајыб: Ҹәнаб Гросси бунун там шәкилдә сәлаһијјәтләри чәрчивәсиндә олдуғуну изаһ едирди. Лакин хатырлатмаг лазымдыр ки, авропалылар – франсызлар, алманлар вә инҝилисләр бу һесабаты бөјүк һәвәслә әсас кими гәбул етдиләр. Мәһз һәминһесабат анти-Иран гәтнамәсинин тәгдим едилмәси үчүн база ролуну ојнады вә нәтиҹәдә Аҝентлијин бу тип һесабатлары санксијаларын ҝери гајтарылмасы механизминин ишә салынмасында истифадә олунду
