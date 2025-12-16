Аксиосун Трампын Гәзза атәшкәсинин позулмасына ҝөрә Нетанјаһуја сәрт хәбәрдарлығы барәдә һесабаты

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Аксиос хәбәр сајты мәлуматлы мәнбәләрә истинадла јазыб ки, Доналд Трамп администрасијасы сионист режимин ҺӘМАС-ын јүксәк рүтбәли командиринин гәтлә јетирилмәси илә атәшкәси позмасына ҝөрә Бенјамин Нетанјаһуја шәхси вә сәрт месаж ҝөндәриб.
Доналд Трамп администрасијасы Вашингтонун Исраилин Трампын етибарыны зәдәләмәсинә имкан вермәјәҹәјини дә вурғулајыб.
Ики америкалы рәсми Аксиоса дејиб ки, Ағ Ев Бенјамин Нетанјаһуја сәрт мәзмунлу шәхси месаж үнванлајараг вурғулајыб ки, һәфтәсону ҺӘМАС-ын јүксәк рүтбәли һәрби командиринин өлдүрүлмәси (шәһадәти) атәшкәс разылашмасынын позулмасыдыр.
Бу ики америкалы рәсминин сөзләринә ҝөрә, АБШ-нин дөвләт катиби Марко Рубио, Ағ Евин хүсуси нүмајәндәси Стив Уиткофф вә Трампын мүшавири вә күрәкәни Ҹаред Кушнер Нетанјаһунун давранышындан ҹидди шәкилдә мәјус олублар.
