Гросси: Русија Иранын нүвә мәсәләсинин һәллиндә чох мүһүм рол ојнаја биләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлијин (АЕБА) баш директору билдириб ки, Русија Иранын нүвә мәсәләсинин һәллинә көмәк ҝөстәрмәкдә чох мүһүм рол ојнаја биләр.
Рафаел Гросси бу фикри Спутник аҝентлијинин Русијанын Иранын нүвә програмы илә бағлы вәзијјәтин һәллинин асанлашдырылмасында ојнаја биләҹәји рол барәдә суалына ҹавабында сәсләндириб.
О, бу саһәдә Русијанын мөвгејини “чох мүһүм” кими дәјәрләндирәрәк дејиб: “Бу, Русија Президенти Владимир Путинлә, еләҹә дә хариҹи ишләр назири вә ‘Росатом’ ширкәтинин баш директору, һәмчинин Мүдафиә Назирлијинин нүмајәндәләри илә мүзакирә етмәкдән шәрәф дујдуғум бир мәсәләдир.”
