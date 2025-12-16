  1. Ana səhifə
Гросси: Русија Иранын нүвә мәсәләсинин һәллиндә чох мүһүм рол ојнаја биләр

16 dekabr 2025 - 08:39
Xəbər kodu: 1762368
Source: İRNA
Рафаел Гросси бу фикри Спутник аҝентлијинин Русијанын Иранын нүвә програмы илә бағлы вәзијјәтин һәллинин асанлашдырылмасында ојнаја биләҹәји рол барәдә суалына ҹавабында сәсләндириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлијин (АЕБА) баш директору билдириб ки, Русија Иранын нүвә мәсәләсинин һәллинә көмәк ҝөстәрмәкдә чох мүһүм рол ојнаја биләр.

О, бу саһәдә Русијанын мөвгејини “чох мүһүм” кими дәјәрләндирәрәк дејиб: “Бу, Русија Президенти Владимир Путинлә, еләҹә дә хариҹи ишләр назири вә ‘Росатом’ ширкәтинин баш директору, һәмчинин Мүдафиә Назирлијинин нүмајәндәләри илә мүзакирә етмәкдән шәрәф дујдуғум бир мәсәләдир.”

