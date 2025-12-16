Бәгаи: Үч ада Иранын суверен әразисидир / БӘӘ-нин Иранын Әбу Муса, Бөјүк Тунб вә Кичик Тунб адалары илә бағлы иддиасы јанлыш вә әсассыздыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Бирләшмиш Әрәб Әмирликләринин бу өлкәјә сәфәр едән истәнилән дипломатик нүмајәндә һејәтинин иштиракындан Ирана гаршы әрази иддиалары ирәли сүрмәк мәгсәдилә суи-истифадә вә исрар етмәсиндән тәәссүф һисси ифадә едәрәк, Чин Халг Республикасынын хариҹи ишләр назиринин БӘӘ-јә сәфәринин јекун бәјанатында Иранын Әбу Муса, Бөјүк Тунб вә Кичик Тунб адалары илә бағлы әсассыз вә јанлыш иддианын тәкрар јер алмасыны кәскин шәкилдә писләјиб.
Бәгаји вурғулајыб: Әбу Муса, Бөјүк Тунб вә Кичик Тунб Иранын ајрылмаз суверен әрази һиссәләридир вә бу адалара даир истәнилән әрази иддиасы дөвләтләрин әрази бүтөвлүјүнә һөрмәт вә меһрибан гоншулуг принсипләринә ачыг шәкилдә зиддир.
