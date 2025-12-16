“Американчылыг нәдир?” китабы барәдә гыса мәлумат \ Јәһудиләр дүнја халгларыны неҹә истисмар вә мәһв едир?

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Америка Бирләшмиш Штатлары јәһуди-масон сивилизасијасынын еписентри кими тәшәккүл тапыб. Бу өлкә әсасән јәһуди елементләринин ахыны илә формалашмыш вә В.Зомбартын дедији кими, “јәһуди руһунун шүаланмасынын нәтиҹәси олмушдур”. Бир дөвләт кими Америка гулдарлыг вә зәнҹиләрин амансыз истисмары үзәриндә тәшәккүл тапыб. Америка милләти бу өлкәнин һәгиги саһибләри олан 100 милјондан артыг һиндунун ҹаны, ганы, торпаглары вә әмлакы үзәриндә бәргәрардыр. Һиндулара мәхсус торпаглары әлә кечирән ишғалчылар јерли әһалинин өзүнү әҹнәби елан етди.
АБШ ганунларына ҝөрә (1924-ҹү иләдәк гүввәдә олуб), һиндулар бу өлкәнин вәтәндашлары сајылмырдылар вә һеч бир һүгуга малик дејилдиләр. Һиндуларын торпагларына вә әмлакларына саһибсиз, јијәсиз әмлак кими јанашылмасы да Талмудун тәмәл нормаларындан биринин тәҹәссүмүдүр- јәһуди олмајанларын әмлакы “азад ҝөл” кими нәзәрдән кечирилир. АБШ-а өз игтисадијјатыны уғурла инкишаф етдирмәк имканы верән илкин капитал јығымы гул алвери, гулларын истисмары, һиндуларын әмлакларынын вә әразиләринин таланы сајәсиндә һәјата кечирилди. Өз зәһмәти сајәсиндә торпаглара саһиб олан Америка колонистләри һаггында һекајә дә елә Америка демократијасы һаггында һекајә кими әфсанәдән башга бир шеј дејил.
Бүтүн бунлар һаггында Ибраһим Селин “Американчылыг нәдир?” китабында охуја биләрсиниз.
Китабда “Горбачов Фондунун мәкрли планлары”, “Демократија һаггында миф”, “Макдоналдзын сирри” кими мараглы дә фәсилләр вар. Китабда һәмчинин дүнја халгларына гаршы ҝәләҹәк ҝизли план өз әксини тапыб.
"Американчылыг нәдир?" китабыны 28 мај метросу јанындакы китаб дүканларындан, "Ребус", "Китаб Еви", "Китаб Клубу", "Енигма", "Боок Һоусе", "Академкитаб", "Бакумоз" китаб мағазаларындан әлдә едә биләрсиниз. Гијмәти 7 манатдыр.
Охуҹуларымыз үчүн мараглы олар дејә, китабда ајдынлыг ҝәтирилән фәсил башлыгларыны сизин дә нәзәринизә чатдырырыг:
I јазы: Сизин американчылыг адландырдығыныз, маһијјәт етибары илә кристаллашмыш јәһуди руһундан башга бир шеј дејил
II јазы: Бурада мәдәнијјәт зәнҝинләшмә вә тамаһкарлыг култуна, ҝүҹлү вә варлынын өзбашналығына истигамәтләниб, буну пәрдәләмәк үчүн исә демократија вә әдаләт һаггында ријакар мүһакимәләрдән истифадә едилир
III јазы: Јәһудиләрин әлиндә олан КИВ, тәблиғат органларынын мәгсәди ҝәнҹләри мәнән ҹырлашдырмаға јөнәлдән дүнјаҝөрүшү формалашдырмагдыр
IV јазы: Жанет Рио лезбијан Һиллари Клинтонун һәјатында олан “илк киши” олмушдур- бу һадисә тәләбәлик илләриндә баш вермишдир
V јазы: Һомосексуалистләр фәал сурәтлә ҹәмијјәтин диҝәр үзвләрини, хүсусән дә ушаглары өз хәстәликләри илә јолухдурурлар
VI јазы: Психи позғунлугдан бу вә ја диҝәр формада әзијјәт чәкмәјән аилә демәк олар ки галмамышдыр
VII јазы: Америкалы мүәллимләрин 80 %-и икидә бирин үстүнә үчдә бир ҝәлә билмир- онларын кәср һаггында тәсәввүрләри јохдур
VIII јазы: Американларын һәјат кредосу “хошбәхтлик пулдадыр” олмушдур
IХ јазы: АБШ филмләриндә адәтән бизнесменләр, гулдурлар вә фаһишәләр тәблиғ олунур
Х јазы: Позғунлуғун әлејһдарлары КИВ-ә бурахылмыр, амма легаллашма тәрәфдарларынын КИВ-дә јер алмасы тәмин едилир
ХI јазы: Кеннеди АБШ-ын масон олмајан јеҝанә президенти иди, одур ки онун өлдүрүлмәсиндә тәәҹҹүблү һеч нә јохдур
ХII јазы: Бушун әгли инкишаф әмсалы орта америкалынын сәвијјәсиндән дә ашағы иди
ХIII јазы: Коррупсија - Чикагонун ендемик хәстәлији
ХIV јазы: Гәрибә бир тәсадүф нәтиҹәсиндә һәмин ҝүн сәһәр бу биналарда јерләшән јәһуди компанијаларынын һеч биринин рәһбәри ишә чыхмамышдыр
ХV јазы: Бурада инкишаф етмиш сијаси хәфијјә системи, ҹәза органларынын ҝениш јајылмыш шәбәкәси мөвҹуддур
ХVI јазы: Американларын башга милләтләрә өзүнү мәһв етмәји, битки вә һејван аләмини јер үзүндән силмәји өјрәдиб
ХVII јазы: Бомбалар гајырмагла мәшғул олмурсунузса, бу сизинчүн тәһлүкә јаратмаз
ХVIII јазы: Америка халгы дәмир нәзарәт алтындадыр!
ХIХ јазы: АБШ дөвләти тәһлүкәсизлик органлары вәтәндашлатын телефон данышыгларына гулаг асыр вә е-маилләрә нәзарәт едирләр
ХХ јазы: АБШ-да мөвҹуд вәзијјәти тәнгид едән журналистләр вә фәаллар һәбсләрә мәруз галырлар
ХХI јазы: Мәһв едилмиш милјонларла инсан һәјаты МКИ-нин ҝизли әмәлијјатларынын нәтиҹәсидир
ХХII јазы: Артыг дүнја әһалисинин чох һиссәси АБШ-ы дүнјадакы сүлһә башлыҹа тәһлүкә сајыр
ХХIII јазы: МКИ демәк олар ки Гәрб дүнјасынын бүтүн кәшфијјат идарәләринә нәзарәт едир
ХХIV јазы: МКИ Кастронун тәрәфдары олан чохлу сајда садә кубалыны өлдүрмүшдүр
ХХV јазы: НЕД террору дәстәкләјән фонд кими јарадылмышдыр
ХХVI јазы: Шәргдәки террор тәшкилатлары АБШ, Исраил вә Түркијәнин јетишдирдији террор тәшкилатларыдыр
ХХVII јазы: Вашингтон истәдији вахт хаос јаратмаг үчүн гејри-һөкумәт секторунун ҝүҹләнмәсиндә мараглыдыр
ХХVIII јазы: Америкалылар артыг нефт мәһсуллары уғрунда оғул вә гызларыны өлүмә ҝөндәрмәкдән безибләр
ХХIХ јазы: Америка төрәтдији мүһарибәләрә дон ҝејиндирмәк үчүн һәр дәфә медиа јаланларына әл атыр
ХХХ јазы: Америка империализми бүтүн бәшәријјәтин јашамасы үчүн тәһлүкәдир
ХХХI јазы: Демократија ҝәтирмәк ады алтында өлкәләри дармадағын едиб, јерли инсанларын динҹлик, әмин-аманлыг вә раһатлығыны позуб, нормал јашајыша имкан вермирләр
ХХХII јазы: АБШ – Шәр демәкдир
ХХХIII јазы: 20 әфган сакинини өлдүрмүш американ әсҝәр 3 ај һәбс ҹәзасы алыр, Скарлетт Јоһансонун лүт шәкилләрини пајлашан журналист 10 ил!
ХХХIV јазы: Сијаси хадимләр дөвләт вә партија вәсаитини она јөнәлдирләр ки, өз шәһвәтләрини овундурсунлар
ХХХV јазы: Капитализмдә инсан һүгуглары сүфрәјә бәзәк үҹүн гојулмуш ширнидир, она бахмаг олар, јемәк исә јох
ХХХVI јазы: Америкалылар тәәссүф ки әхлаги дәјәрләрдән имтина етдиләр
ХХХVII јазы: “МК ултра” програмы үзрә инјексија алмагла вә ја перепаратлары ичмәклә нә гәдәр һәјатын мәһв едилдијини вә нә гәдәр адамын әлил олдуғуну һеч ким вә һеч вахт да билмәјәҹәкдир
ХХХVIII јазы: Пишијә ҝөрә 21 ил һәбс ҹәзасыына мәһкум олунанда тәәҹҹүблү статистикаја раст ҝәлирик
ХХХIХ јазы: Полисләр сәфил инсанлары тутур, түрмәдә јемәк вермәмәк үчүн онлары мәнтәгәјә апармамаға чалышыр, елә орадаҹа дөјүб өлдүрүрдүләр
ХL јазы: Фастфуд мәһсуллары илә гидаланма инсанда үрәк вә бәзи хроники хәстәликләрә, хәрчәнҝә тутулма рискини артырыр
ХLI јазы: Фастфудларда ишләјән бир чох ишчиләр доғма кафеләриндә өзләри үчүн шәхсән нәсә һазырламајана гәдәр һеч нә јемирләр
ХLII јазы: “Онлар шүурлу шәкилдә инсанлара зәрәрли јемәкләр верирләр”
ХLIII јазы: Тәркибиндә хәрчәнҝ јарадан маддә олан “Ҹоҹа-ҹола” илә инсанлар узун илләрдир зәһәрләнирләр
ХLIV јазы: Фәләстин халгы ән дәһшәтли тәгибләрә вә ҝеносид сијасәтинә мәруз галмыш, тамамилә һүгугсуз халг сәвијјәсинә салынмышдыр
ХLV јазы: АБШ-да үмуммилли нәшрләринин 70 фаизи, бүтүн телевизија програмларынын 80 фаизи, о ҹүмләдән Си-би-ес, Еј-би-си вә Ен-би-си телерадиокорпорасијалары јәһудиләрин нәзарәти алтындадыр
ХLVI јазы: Онларын ајағы дәјән һәр јердә һүгуглар позулур, сәрвәтләр таланыр, инсанлар гәтлә јетирилир, гадынлар зорланыр, мәсҹид вә евләр дағыдылыр, мүгәддәс дәјәрләр тәһгир олунур
ХLVII јазы: Јәһудиләр Һолокосту бәһанә едәрәк башгаларына гаршы, хүсусән дә ҝүнаһсыз фәләстинлиләрә гаршы гәтллиамлар төрәдирләр
ХLVIII јазы: Банк батана әл узадан дејил, әксинә банк боғуландан истифадә едиб даһа да чох ҝәлир әлдә етмәк истәјир
ХLIХ јазы: Сионизмлә ејни мәгсәд ҝүдүлдүјүнү анлатмамаг үчүн јардым тәшкилатлары кими маскаланараг хошмәрамлы ҝөрүнтүсү алтында фәалијјәт ҝөстәрирләр
L јазы: Масонлар гапалылыгларыны белә изаһ едирләр ки, сырадан инсанлар да евинин гапысыны һәр кәс үчүн ачмыр вә һәр кәси аиләсинин ичинә бурахмыр
LI јазы: Ваһид үмумдүнја рәһбәрлијинин јарадылмасы вә бәшәријјәтин бүтөвлүклә иудеј-масон сивилизасијасына табе етдирилмәси планлашдырылмышдыр
LII јазы: Онлар истәнилән дөвләтин суверен һүгугларыны тапдаламаға, табе олмајанлара гаршы зор тәтбиг етмәјә сәлаһијјәти олан дөвләтүстү орган јаратмаға ҹан атырлар
LIII јазы: Бәшәријјәт үзәриндә глобал нәзарәтин тәшкил олунмасы планы “Глобал тәһлүкәсизлик лајиһәси” ады алтында һәјата кечирилирди
LIV јазы: Платон демократијаја хүсусилә нифрәтлә јанашырды вә ону ән пис идарә формасы һесаб едирди
LV јазы: Азадлыг о демәкдир ки, сән јалныз о бахышларыны “азад” ифадә едә биләрсән ки, о мөвҹуд гајдалара зидд олмасын.
LVI јазы: Халга јалныз аз әһәмијјәтли һеч нәји мүәјјән етмәјән мәсәләләри сечмәк һүгугу верирләр
LVII јазы: “Халг һакимијјәти”, “халг үчүн” иллјузијасы јаратмаг үчүн халгдан ојунҹаг кими истифадә олунур
LVIII јазы: Һакимијјәт ири капитала там һесабат верир вә ондан асылыдыр
LIX јазы: Дөвләт, малијјә-игтисади, тәһсил вә диҝәр иҹтимаи институтларын һамысы әлә кечирилмиш вә сәрт нәзарәт алтындадыр
LX јазы: Өлкәнин ҝәнҹләри шоу, мусиги вә наркотикләр васитәсилә мөвҹуд гајда-ганунлара, адәт-әнәнәләрә гаршы гијама сөвг едиләҹәк, аиләнин әсаслары сарсыдылаҹаг вә дағыдылаҹаг
LXI јазы: Ҹәмијјәт әјләнҹә вә шоу тамашалара әсасланан информасија ингилабыны јашајыр ки, бунлар да ҝет-ҝедә фајдасыз олан күтләләр үчүн нөвбәти бир наркотика нөвүдүр
LXII јазы: Мүсадирә едилән наркотик партијалар чох вахт бу бизнесә зорла ҝирмәк истәјән тәзә тәшкилатлара мәхсус олур
LXIII јазы: Әһали хәстәликләр, мүһарибәләр вә аҹлыг васитәсилә мәһдудлашдырылаҹаг вә бу о вахта гәдәр давам едәҹәк ки, 1 милјард әһали галмыш олсун
