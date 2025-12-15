Ҝенерал-мајор Сәфәви: Гоншуларла мүнасибәтләри ҝүҹләндирмәклә АБШ санксијалары тәсирли олмајаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мүгәддәс Мүдафиә Елм вә Тәһсил Тәдгигат Институтунун рәһбәри ҝенерал-мајор Сејид Јәһја Сәфәви Сәфәрбәрлик, Инкишаф вә Давамлы Тәһлүкәсизлик Конфрансында дејиб: Иран 15 өлкә илә гоншудур вә әҝәр бу өлкәләрлә мүнасибәтләрини ҝүҹләндирәрсә, Америка санксијалары тәсирли ола билмәз вә Иранын игтисади мүнасибәтләрини идарә едә билмәз.
Мүгәддәс Мүдафиә Елм вә Тәһсил Тәдгигат Институтунун рәһбәри билдириб: Мүхтәлиф гурумларын иштиракы илә бөлҝәдә игтисади вә тәһлүкәсизлик мәлуматларыны мүшаһидә етмәк, изләмәк вә тәһлил етмәк үчүн бир мәркәз јаратмаға үмид едирик ки, бу мәркәз ајлыг олараг мәлуматлары изләјәҹәк вә иҹтимаијјәти мәлуматландыраҹаг.
Конфрансын диҝәр ваҹиб мәгсәди һөкумәт, һәрби гүввәләр вә Ислам Шурасы Мәҹлиси дә дахил олмагла мүвафиг гурумлара тәгдим едиләҹәк јекун һесабаты сәнәдләшдирмәк вә һазырламагдыр. Бу һесабат гачагмалчылығын гаршысыны алмаг вә реҝионун игтисади тәһлүкәсизлијини ҝүҹләндирмәк үчүн һәлл јолларыны әһатә едәҹәк. Үмид едирик ки, бу конфранс реҝионун давамлы вә игтисади инкишафына төһфә верә биләҹәк мүхтәлиф гурумлар үчүн тәклиф олунан стратежи сәнәд тәгдим едәҹәк.
Sizin rəyiniz