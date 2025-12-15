ИИР вә Беларус арасында икитәрәфли әлагәләрин инкишафы үзрә јол хәритәси мүәјјәнләшдириләҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Исалм Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири Минскдә беларусијалы һәмкары илә ҝөрүшдән сонра ики өлкә арасында мүнасибәтләрин ҝәләҹәјинә үмидли олдуғуну билдириб.
О, гејд едиб: Ҝөрүшдән әввәл чох фајдалы данышыглар апарылыб вә гаршыдакы бир ил әрзиндә Иран вә Беларус арасында әмәкдашлыг үзрә јол хәритәсинин һазырланмасы, һәмчинин икитәрәфли игтисади әлагәләрдә мөвҹуд потенсиалдан даһа ҝениш истифадә етмәк үчүн атылаҹаг аддымлар барәдә разылыг әлдә олунуб.
Иранын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи беларуслу һәмкары илә бирҝә мәтбуат конфрансында дејиб:
Бу ҝүн һәм һөрмәтли хариҹи ишләр назири илә, һәм дә Беларус Республикасынын Президенти ҹәнаб Александр Лукашенко илә чох јахшы, сәмәрәли, фајдалы мүзакирәләр вә данышыглар апардыг.
Хариҹи ишләр назири Беларус Президенти илә ҝөрүшүнү фајдалы вә мүсбәт адландырараг билдириб: Иран–Беларус мүнасибәтләри чох мүсбәт инкишаф мәрһәләсиндән кечир. Бу мүнасибәтләр Беларусун мүстәгиллик әлдә етдији вахтдан бу ҝүнәдәк даим исти, достлуг характери дашыјыб, гаршылыглы мараглар вә гаршылыглы һөрмәт әсасында гурулуб вә биз бу јолу бундан сонра да давам етдирәҹәјик.
Ики өлкә бејнәлхалг вә глобал мәсәләләрдә ортаг мөвгеләрә маликдир. Бир чох мәсәләләрдә бејнәлхалг тәшкилатлар чәрчивәсиндә бирҝә әмәкдашлыг едирик, реҝионал мәсәләләрдә бахышларымыз үст-үстә дүшүр. Беларусдакы достларымызын Исраил вә АБШ-нин Ирана гаршы тәҹавүзүнү писләмәсини, Иран халгы илә һәмрәјлик вә дәстәк нүмајиш етдирмәсини јүксәк гијмәтләндиририк.
Кечән һәфтә ики өлкәнин Бирҝә Игтисади Комиссијасынын иҹласы Теһранда кечирилиб вә бу иҹлас чәрчивәсиндә чох мүһүм вә мүсбәт разылашмалар әлдә олунуб. Һәр ики тәрәф бу әмәкдашлығын давам етдирилмәси, еләҹә дә ики өлкәдә мөвҹуд игтисади потенсиалын истифадәјә ҹәлб олунмасы үчүн лазыми ирадәјә маликдир. Биз ејни заманда Аврасија Игтисади Иттифагы, Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилаты вә БРИКС чәрчивәсиндә дә бирҝә иштирак едирик вә бу реҝионал вә бејнәлхалг гурумларын имканларыны ики өлкәнин мараглары наминә сәфәрбәр етмәкдә гәтијјәтлијик.
Һәр ики өлкә Гәрб өлкәләри тәрәфиндән тәтбиг олунан әдаләтсиз, биртәрәфли вә гејри-гануни санксијалара мәруз галыб. Биз бејнәлхалг тәшкилатлар чәрчивәсиндә биртәрәфли тәдбирләрә гаршы мүбаризә саһәсиндә дә бир-биримизлә әмәкдашлыг едирик.
