Иран ЈУНЕСКО-да гејдијјата алынмыш ирс нүмунәләринин сајына ҝөрә илк 10 өлкә арасында јер алыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын мәдәни ирс, туризм вә әл ишләри назири Сејјид Рза Салеһи-Әмири билдириб: Һазырда Иранын ЈУНЕСКО-нун Дүнја Ирси Сијаһысында 20 мадди вә 28 гејри-мадди ирс нүмунәси гејдијјатдан кечиб вә бу ҝөстәриҹи илә өлкә илк 10 дөвләт арасында гәрарлашыб.
Назирин сөзләринә ҝөрә, Әләмут галасы комплекси, Масуле вә бир сыра Ҹүмә мәсҹидләри гејдијјат үчүн нөвбәдәдир вә Иранын диҝәр бир чох ирс нүмунәләри дә бејнәлхалг гејдијјат потенсиалына маликдир.
Салеһи-Әмири гејд едиб: ЈУНЕСКО тәрәфиндән ирсин гејдијјаты просесиндә заман мәһдудијјәти вә нөвбә сырасы мөвҹуд олдуғундан сәнәдләшмә мәрһәләли гајдада апарылыр.
Онун сөзләринә ҝөрә, Иран јүзләрлә диҝәр тарихи вә мәдәни ирс објектини дә дүнја гејдијјатына тәгдим етмәјә һазырдыр.
Sizin rəyiniz