Фото Репортаж / Һз. Әмирәл-мөмининин (әлејһис-салам) һәрәминдә Ханым Фатимеји-Зәһранын (әлејһа салам) шәһадәт ҝүнләриндә 200-дән чох Мокәб гурулуб
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бәшәријјәтин Анасы, Һәзрәти Фатимеји-Зәһранын (әлејһиссалам) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәти илә, Әмирәл-мөминин (әлејһи салам) Һәзрәти Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) мүгәддәс Һәрәминдә вә Һәрәм әтрафында 200-дән чох матәм Мокәбләри-хидмәт ҝөстәрән чадырлар- гурулуб.
26 noyabr 2025 - 12:39
Xəbər kodu: 1754377
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz