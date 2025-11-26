  1. Ana səhifə
Фото Репортаж / Һз. Әмирәл-мөмининин (әлејһис-салам) һәрәминдә Ханым Фатимеји-Зәһранын (әлејһа салам) шәһадәт ҝүнләриндә 200-дән чох Мокәб гурулуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бәшәријјәтин Анасы, Һәзрәти Фатимеји-Зәһранын (әлејһиссалам) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәти илә, Әмирәл-мөминин (әлејһи салам) Һәзрәти Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) мүгәддәс Һәрәминдә вә Һәрәм әтрафында 200-дән чох матәм Мокәбләри-хидмәт ҝөстәрән чадырлар- гурулуб.

26 noyabr 2025 - 12:39
Xəbər kodu: 1754377
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

