Фото Һесабат | Гумда Һәзрәт Фатимеји Зәһранын (с.ә.) шәһадәтинин илдөнүмү илә ејни вахта 7 намәлум шәһидин дәфн мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Фатимеји Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү илә ејни вахта тәсадүф едән Мүгәддәс Мүдафиә Дөврүнүн једди намәлум шәһидинин мүгәддәс ҹәназәләринин дәфн мәрасими өтән ҝүн, базар ертәси сәһәри, мүгәддәс Гум шәһәриндә халгын мүхтәлиф тәбәгәләринин, рәсмиләрин вә шәһид аиләләринин иштиракы илә кечирилди.
25 noyabr 2025 - 13:31
Xəbər kodu: 1753997
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һәмид Абиди
Sizin rəyiniz