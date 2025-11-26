Иранын “Ешитмә Гүсурлу Идман Карваны” 2025-ҹи ил Токио Олимпиадасыны 37 медалла баша вурду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: "Иран ашигләри" ады алтында 25-ҹи Ешитмә Гүсурлу Олимпија Ојунларына гатылан Иран идман карваны үмумиликдә 37 медалла јарышы баша вурду.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Ешитмә Гүсурлу Олимпија Ојунлары бу ҝүн (25 нојабр, чәршәнбә ахшамы) Токиода кечирилән 11-ҹи ҝүнүн јарышлары илә давам етди вә Иран гадын вә киши милли комитәләри мүвафиг олараг гызыл вә бүрүнҹ медал газандылар.
Бу ики нөв үзрә финал јарышларынын кечирилмәси вә өлкәмизин командаларынын јарышларда газандығы медалларла Иран идманчыларынын бу ешитмә гүсурлу Олимпија Ојунларында јарышлары баша чатды.
81 өлкәдән 2014 киши вә 1067 гадын идманчы да дахил олмагла 3081 идманчынын иштирак етдији 25-ҹи Ешитмә Гүсурлу Олимпија Ојунлары 15 нојабрда ачылыш мәрасими илә Токиода рәсми олараг башлады. Иран идман карваны, 12 идман нөвүндә 160 нәфәрлик команда илә вә "Иран ашигләри" ады алтында бу Ојунларда иштирак етди.
Үмумиликдә, карате (12 медал), таеквондо (8 медал), јунан-Рома ҝүләши (6 медал), сәрбәст ҝүләш (5 медал), ҹүдо (4 медал) вә атыҹылыг (2 медал) Иран идман карванынын Ешитмә Гүсурлу Олимпија Ојунларында медал газанан нөвләри олуб.
