Исраилин Гәззанын мүхтәлиф бөлҝәләринә јенидән һүҹумларында шәһид оланларын сајы 90-а чатыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Гәзза золағындакы тибб мәнбәләри чәршәнбә ҝүнү сәһәр сионист режимин атәшкәси позмасындан сонра Гәзза золағында (шимал вә ҹәнуб) һава һүҹумларында шәһид оланларын сајынын 90-а чатдығыны билдириб.
Гәзза шәһәриндәки хәстәхана мәнбәләри билдириб ки, Исраилин әразидәки јашајыш евләринә һүҹумунда шәһид олан 90 нәфәрдән 16-сы ушагдыр.
Гәззадакы Әл-Әвда хәстәханасындакы мәнбә билдириб ки, Исраилин Нусејрат дүшәрҝәсиндәки шәхси евә һүҹумунда 4-ү ушаг олмагла 8 нәфәр шәһид олуб.
