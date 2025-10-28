Фото Репортаж | Тәбриздә Һәзрәт Зејнәбин (сәламуллаһи әлејһа) мөвлуду әрәфәсиндә Бөјүк Зејнәбијун Конфрансы
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Зејнәб Күбранын (сәламуллаһи әлејһа) мүбарәк мөвлуду әрәфәсиндә базар ҝүнү ахшамы Тәбризин Имам Хомејни (Ризвануллаһи әлејһ) адына Мүсәлласынын акт залында, Зејнәби гадынларын иштиракы илә Бөјүк Зејнәбијун Конфрансы кечирилди.
28 oktyabr 2025 - 13:40
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Мәсуд Сепеһриниа
