Иранын гадын регби командасы Асија Чемпионатында икинҹи јери тутду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иран идман тарихиндә илк дәфә олараг Иранын гадынлардан ибарәт регби милли командасы Оманда кечирилән Асија Чемпионатында икинҹи јери тутмағы баҹарды.
2025-ҹи ил Асија Регби Чемпионаты Оманын Мәсгәт шәһәриндә кечирилди вә Иранын гадынлардан ибарәт милли командасы Өзбәкистана 17-7 һесабы илә мәғлуб олду вә Асија Чемпионатында икинҹи јери тутду.
Иранын гадынлардан ибарәт регби командасы әввәлки дөрд ојунунда Ливан, Иорданија, Ҹәнуби Кореја вә Өзбәкистаны мәғлуб етмишди вә финалда јенидән өзбәкләрлә јарышараг удузду.
Ики ил әввәл дә Иранын гадынлардан ибарәт регби командасы илк дәфә Асија Чемпионатында бүрүнҹ медал газанмағы баҹарды вә онларын тарих јазма просеси давам етди.
