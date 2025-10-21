Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гүдс Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, сионист режим туристләринин мүхтәлиф өлкәләрдә һүзур тапмалары вә онларын гејри-гануни давранышлары бүтүн дүнја һөкумәтләри үчүн һәмишә проблем олуб.
Тајланд да бу гајдадан истисна дејил вә сионистләрин бу өлкәдә олмасы адәтән гејри-гануни вә ҹинајәткар давранышларла мүшајиәт олунур ки, бу да полисин реаксијасына сәбәб олур.
Мәсәлән, тәкҹә өтән һәфтә Тајландда 9 сионист турист дөрд ҹинајәт һадисәси илә бағлы мүхтәлиф иттиһамларла һәбс едилиб.
Коһ Самуи адасында ики сионист туристдә сахта доллар ашкар етдикдән сонра һәбс едилибләр.
Паттаја бөлҝәсиндә сионист турист јерли мәбәддән пул оғурладыгдан сонра полис тәрәфиндән һәбс едилиб.
Даһа үч сионист кечән һәфтә Коһ Пһанган адасында лисензијасыз отел, сувенир көшкләри вә мағазалар ишләтдикләринә ҝөрә һәбс едилибләр.
Ејни бөлҝәдә даһа үч сионист наркотик истифадә едәрәк сәс-күјлү вә гејри-гануни ҝеҹә шәнлији кечирмәк иттиһамы илә һәбс едилиб.
