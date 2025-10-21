  1. Ana səhifə
Маһмуд әл-Аризә азадлыға бурахылыб Гаһирәјә сүрҝүн едилдикдән сонра ИИР-а вә Мүгавимәт Охуна тәшәккүрлүјүнү билдирди \ Видео

21 oktyabr 2025 - 13:07
Xəbər kodu: 1741106
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу видеода, ҹинјәткар сионист режимин газаматларындан азад едилдикдән сонра Мисирин пајтахты Гаһирәјә сүрҝүн едилмиш фәләстинли әсир Маһмуд әл-Аризә Иран Ислам Республикасына вә Мүгавимәт Охуна Фәләстин халгыны дәстәкләдикләри үчүн тәшәккүрүнү билдириб.

