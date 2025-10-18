Фашист Нетанјаһу: Гәзза илә мүһарибә һәлә битмәјиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Сионист режимин баш назири Гәзза илә дөјүшләрин һәлә баша чатмадығыны вурғулајараг билдириб ки, мүһарибәнин бүтүн мәгсәдләринә наил олаҹағыг.
Гәзза мүһарибәсинин башланмасындан ики ил кечмәсинә бахмајараг елан етдији мәгсәдләри – ҺӘМАС-ы мәһв етмәк вә сионист әсирләри азад етмәк – реаллашдыра билмәјән Нетанјаһу дејиб:
“Биз мүһарибәнин бүтүн мәгсәдләринә наил олаҹағыг вә һәлак олан бүтүн әсирләрин ҹәсәдләрини ҝери гајтараҹағыг.”
