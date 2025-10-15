Ислами: БАЕА илә ишләмәк үчүн мејарымыз парламентин јени ганунудур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын Витсе-президент вә Атом Енержиси Тәшкилатынын рәһбәри Мәһәммәд Ислами бу ҝүн, чәршәнбә ҝүнү – октјабрын 15-дә һөкумәтин шура иҹласы чәрчивәсиндә журналистләрин гаршысында Әрдәбилдә шүаланма мәркәзинин ачылышыны елан едиб вә дејиб: Радиасијанын инкишафы програмынын һәјата кечирилмәсинә ујғун олараг, јахын ҝүнләрдә Әрдәбил вилајәтиндә јени бир шүаланма мәркәзи ачылаҹаг. Бу тәдбир вә јарадылан системлә өлкәдә кәнд тәсәррүфаты мәһсулларынын сахланмасында проблемләрдән бири дә өз һәллини тапаҹаг. Бу јени аддым әввәлләр сөз верилмиш он ики шүаланма зонасынын ҝенишләндирилмәсидир вә биз јахын ҝүнләрдә ону ачаҹағыг.
Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлији Ирана гаршы гануни өһдәликләрини јеринә јетирмәјиб
Атом Енержиси Тәшкилатынын рәһбәри тәтик (снапбаҹк) механизминин ишә салынмасыны нәзәрә алараг аҝентлијин мүфәттишләринин һәлә дә өлкәдә олуб-олмамасы суалына ҹавабында дејиб: "Бизим Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентликлә ишләмәк үчүн мејарымыз парламентин јени ганунудур. Бу ганун ики шәрт гојур вә мүәјјән етмә сәлаһијјәти Атом Енержиси Тәшкилатынын һесабаты вә Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын тәсдигидир. Бу вахта гәдәр Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлији өз гануни вәзифәсини јеринә јетирмәјиб."
