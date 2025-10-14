Индонезија, өлкә президентинин ишғал олунмуш әразиләрә сәфәрини тәкзиб едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝетлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Индонезија Хариҹи Ишләр Назирлији Прабово Субиантонун ҹуһуд террорчулары тәрәфиндән ишғал олунмуш Фәләстин әразиләринә сәфәри илә бағлы бәзи иддиалары тәкзиб едиб.
Гејд едәк ки, бир сыра ишғалчы Исраил режим медиасы Субиантонун Мисирин Шарм әл-Шејх шәһәринә сәфәриндән сонра онун ишғал олунмуш әразиләрә ҝедәҹәјини иддиа етмишди.
Буна ҝөрә дә Индонезијанын хариҹи ишләр назири Сугјо өлкә мәтбуатына белә бир планын олмадығыны вә Прабовонун Шарм әл-Шејх саммитиндә иштирак етдикдән сонра Ҹакартаја гајыдаҹағыны билдириб.
