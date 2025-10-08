  1. Ana səhifə
Әрдоған: Исраил анламалыдыр ки, гәддарлыгла һеч нәјә наил олмаг олмаз

8 oktyabr 2025 - 18:57
Түркијә президенти вурғулајыб: Исраил анламалыдыр ки, ган төкмәклә, гырғынла, вәһшиликлә һеч нәјә наил олмаг мүмкүн дејил.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Әл-Ҹәзирә”нин мәлуматына ҝөрә, Түркијә президенти Рәҹәб Тајјиб Әрдоған чәршәнбә ҝүнү дејиб: “Исраилин һүҹумлары һазырда сүлһә ән бөјүк манеәдир. Президент Трампын ачыг чағырышларына бахмајараг, Исраил һүҹумларыны давам етдирир вә мүсбәт атмосфери позур.”

Түркијә президенти бунунла бағлы белә давам едиб: “Исраил анламалыдыр ки, ган төкмәклә, гырғынла, тәкәббүрлә, вәһшиликлә һеч нә әлдә едилә билмәз. Гәззада төрәдилән сојгырым вә Исраил тәҹавүзүнүн артмасы дүнја лидерләри илә ҝөрүшләримиздә мүзакирә етдијимиз мәсәләләр сијаһысында биринҹи јердәдир. Ән бөјүк арзумуз одур ки, мәзлум Гәззә халгынын ики иллик изтираблары тез бир заманда битсин.”

Рәҹәб Тајјиб Әрдоған әлавә едиб: “Биз бөлҝәмизи бу әдаләтсизликдән тез бир заманда хилас етмәк истәјирик.”

