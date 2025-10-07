“Әл-Әгса Туфаны” онилликләр боју давам едән сојгырыма ҹаваб иди / Биз ҺӘМАС-ын данышыгларда тәрәфдашыјыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстин Ислами Ҹиһад Һәрәкатынын Ирандакы нүмајәндәси “Әл-Әгса Туфаны” әмәлијјатынын конкрет ҹинајәтә ҹаваб олмадығыны вурғулајараг, әмәлијјатын онилликләр боју давам едән сојгырым вә фәләстинлиләрин мәҹбури көчкүнлүјүнә ҹаваб олараг һәјата кечирилдијини билдириб.
О, Трампын онларла дүшмән әсирин гајғысына галдығыны, һалбуки 17 мин фәләстинли мәһбусун илләрдир дүшмән һәбсханаларында галдығыны билдириб вә сөзләринә белә давам едиб: “Биз бејнәлхалг идарәчилији вә Гәззада али комиссарын олмасыны гәбул етмирик вә бу, Фәләстинин дахили мәсәләсидир”.
