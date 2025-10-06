Сурија Демократик Шурасы террорчу Ҹоланинин сечки шоусуна ҝүҹлү һүҹум етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һавар Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Сурија Демократик Шурасы (СДШ) террорчу Ҹоланинин сечки шоусуну сәрт шәкилдә тәнгид едиб.
Сурија Демократик Шурасынын бәјанатында дејилир: “Иҹтимаи рәј Сурија кечид һөкумәтинин кечирдији парламент сечкиләринә өз етиразыны билдириб. Сурија Халг Мәҹлисиндә сечкиләри изләдик вә бу сечкиләр суријалыларын ирадәсини әкс етдирмир, бүтүн бөлҝәләри вә спектрләри әһатә етмир. Бу, демократија, азадлыг вә реал иштирака әсасланан јени Суријанын гурулмасы үчүн мүбаризә апаран инсанларын, һабелә Суријанын көклү тарихинә вә халгынын фәдакарлығына ујғун вә лајиг олмајан сијаси бир шоудур.”
Бәјанатда һәмчинин гејд олунараг дејилир: “Бу сечкиләр милли бирлик вә һәртәрәфли барышыг јолунда атылан бир аддым олмаг әвәзинә, Сурија ҹәмијјәтиндә парчаланманы даһа да дәринләшдирир. Сечкиләр јалныз дахилдә вә хариҹдә бүтүн суријалыларын иштиракы вә тәмсили илә, онларын бүтөвлүјү вә шәффафлығына зәманәт верән бејнәлхалг нәзарәт алтында кечирилдикдә гануни сајылыр.”
Сурија Демократик Шурасы сон олараг дејиб: "Суријалылар өз ирадәләрини әкс етдирән реал сечкиләр истәјирләр. Леҝитим сечкиләр бөлүнмәјә сон гојан, Суријада әдаләтли вә давамлы сүлһүн бәргәрар олмасына хидмәт едән сечкиләрдир".
