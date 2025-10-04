Фашист Иср@ил режим һејәти “атәшкәслә” бағлы данышыглар апармаг үчүн Мисирә сәфәр едәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фашист Иср@ил режим мәнбәләри јүксәк сәвијјәли Иср@ил режим нүмајәндә һејәтинин ҺӘМАС илә данышыглар апармаг үчүн Мисирә ҝедәҹәјини ачыглајыб.
Ганичән режимин “Једиотһ Аһронотһ” гәзети иддиа едиб ки, Иср@ил режими АБШ президенти Доналд Трампын Гәзза мүһарибәсиндә атәшкәс планына ҺӘМАС-ын реаксијасына ҹаваб олараг данышыглар үчүн Мисир вә ја Гәтәрә јүксәк сәвијјәли Иср@ил нүмајәндә һејәти ҝөндәрмәји планлашдырыр. Лакин бу һәлә Иср@ил рәсмиләри тәрәфиндән тәсдигләнмәјиб.
Си@нист режимин 12-ҹи Каналы һәмчинин јазыб ки, данышыглардан хәбәрдар олан Иср@ил мәнбәләри, режимин Гәтәрә ҺӘМАС лидерләринә суи-гәсд етмәк үчүн сон һүҹумуну вә Доһанын мүмкүн реаксијасы илә бағлы нараһатлығыны нәзәрә алараг, данышыгларын сабаһ (базар ҝүнү) Гаһирәдә АБШ президентинин Гәрби Асија үзрә хүсуси нүмајәндәси Стив Уиттакер вә АБШ президентинин Гәрби Асија үзрә мәсләһәтчиси Ҝер Кушун иштиракы илә кечириләҹәјини јазыб.
Sizin rəyiniz