БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын сәдри: Иран әлејһинә санксијаларын бәрпасыны танымырыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Русија Федерасијасынын БМТ-дәки даими нүмајәндәси вә (2 октјабр тарихиндән етибарән) Тәһлүкәсизлик Шурасынын сәдри Васили Небензја дејиб: Русија, Иран әлејһинә БМТ санксијаларынын бәрпасыны танымыр.
Русија нүмајәндәси әлавә едиб: Авропа өлкәләри өзү мүнтәзәм олараг 2231 сајлы гәтнамәни позанлардыр. Русија вә Чин Иранын санксијаларынын ләғвини узатмаг тәклифини ирәли сүрмүшдү ки, дипломатијаја бир шанс даһа верилсин, лакин Авропа өлкәләри буна гаршы чыхдылар. Буна ҝөрә дә биз "Снапбаҹк"ин һүгуги иҹрасыны танымырыг.
О, гејд едиб: Биз ҹүмә вә шәнбә ҝүнләри БМТ баш катибинә мәктуб ҝөндәрдик ки, бу мәктуб Русијанын, Чинин вә Иранын хариҹи ишләр назирләри тәрәфиндән имзаланыб. Мәктубда БМТ-јә хәбәрдарлыг едилиб ки, "Снапбаҹк"ин иҹрасына тәләсмәсинләр. Ҝөрүндүјү кими, бәзи үзвләр "Снапбаҹк"и гануни һесаб едир, лакин бизим фикримизҹә, бу гејри-ганунидир вә бир чох проблемләрә јол ачаҹаг. Биз бу проблеми һәлл етмәјә чалышаҹағыг.
Русија нүмајәндәси, БМТ баш катибинин "Снапбаҹк"и дәрһал һәјата кечирмәсини бәјәнмәдијини билдириб, чүнки бурада ачыг һүгуги проблемләр мөвҹуддур вә буна ҝөрә дә бу аддым нараһатедиҹи сајылыр.
Sizin rəyiniz