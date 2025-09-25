  1. Ana səhifə
Бәзи һөкумәтләр Сәмуд донанмасынын иштиракчыларына хәбәрдарлыг едиб

25 sentyabr 2025 - 16:34
Xəbər kodu: 1731382
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фашист Исраил гамичән режиминин "Самоод Ҝлобал Флеет" ҝәмиләринә һүҹум едәҹәји барәдә хәбәрдарлыглар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: "Самоод Ҝлобал Флеет" ҝәмиләринин иштиракчылары һөкумәтләриндән ганичән фашист Исраил режиминин донанмаја һүҹум етмәјә һазырлашдығы барәдә хәбәрдарлыг месажлары алыблар.

Бу хәбәрлә бағлы Самоод Ҝлобал Флеет, сосиал медиа һесабында Лүксембург, Алманија вә Италија һөкумәтләринин донанмада иштирак едән вәтәндашларына хәбәрдарлыг етдијини ачыглајыб.

Һесабатда гејд едилән һөкумәтләр “вәзијјәтин һәлә дә дәјишдијини” гејд едәрәк, бу хәбәрдарлыглары тәсдигләмәк үчүн чалышдыгларыны әлавә едибләр.

