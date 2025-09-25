Бәзи һөкумәтләр Сәмуд донанмасынын иштиракчыларына хәбәрдарлыг едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: "Самоод Ҝлобал Флеет" ҝәмиләринин иштиракчылары һөкумәтләриндән ганичән фашист Исраил режиминин донанмаја һүҹум етмәјә һазырлашдығы барәдә хәбәрдарлыг месажлары алыблар.
Бу хәбәрлә бағлы Самоод Ҝлобал Флеет, сосиал медиа һесабында Лүксембург, Алманија вә Италија һөкумәтләринин донанмада иштирак едән вәтәндашларына хәбәрдарлыг етдијини ачыглајыб.
Һесабатда гејд едилән һөкумәтләр “вәзијјәтин һәлә дә дәјишдијини” гејд едәрәк, бу хәбәрдарлыглары тәсдигләмәк үчүн чалышдыгларыны әлавә едибләр.
