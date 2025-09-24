Бамбылы Трамп: Лондон тезликлә Ислам шәриәти илә идарә олунаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын бамбылы президенти Доналд Трамп БМТ Баш Ассамблејасында чыхышында игтисадијјатдан вә миграсијадан тутмуш енержи, әтраф мүһит вә давам едән мүһарибәләрә гәдәр ҝениш мөвзулара тохунараг, БМТ вә бәзи өлкәләрә гаршы сәрт мөвгеләр ифадә етди.
Трамп чыхышынын әввәлиндә дејиб: “Сон алты илдә биз бөјүк бөһранлар дөврүнә гәдәм гојдуг. Бунунла белә, Америка бу ҝүн дүнјанын ән ҝүҹлү игтисадијјатына, ордусуна вә сәрһәдләринә маликдир.”
О, Бајден администрасијаны “игтисади фәлакәт вә јүксәк инфлјасија” јаратмагда ҝүнаһландырараг әлавә едиб: “Мәним һакимијјәтә ҝәлишимдән бәри 17 трилјон доллар сәрмајә гојулду. Биринҹи мүддәтимдә дүнјанын ән јахшы игтисадијјатыны гурдум вә инди даһа да ҝүҹлү бир игтисадијјат гурмаг нијјәтиндәјәм.”
Трамп һәмчинин Авропаны тәнгид едәрәк билдириб: “Гејри-гануни мигрантлар Авропаја ахышыр вә һеч ким онларын гаршысыны алмыр. Лондон кәскин шәкилдә дәјишиб вә пис мери уҹбатындан тезликлә Ислам шәриәти истигамәтиндә ҝедәҹәк.”
О вурғулајыб ки, “һәр бир өлкәнин сәрһәдләринин тәһлүкәсизлијини тәмин етмәк вә фәргли адәт-әнәнәләрә вә динләрә саһиб мигрантларын ҝиришинин гаршысыны алмаг һүгугу вар.”
Sizin rəyiniz