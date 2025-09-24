Пакистанда террорчу сығынаҹағында партлајыш: 24 нәфәр өлүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Пакистан тәһлүкәсизлик гүввәләри Хејбәр, Бәҹаур вә шимал-гәрбин диҝәр бөлҝәләриндә ТТП террорчуларына гаршы әмәлијјатлар апарыр.
Полис Идарәси билдириб ки, Талибан террорчулары тәрәфиндән сахланылдығы иддиа едилән бомба һазырлама материаллары өлкәнин шимал-гәрбиндә, Хејбәр-Пахтунхва әјаләтинин Тираһ вадисиндәки бир сығынаҹагда партладылыб, нәтиҹәдә террорчулар вә мүлки шәхсләр дә дахил олмагла азы 24 нәфәр өлүб.
Партлајыш заманы әтрафдакы бир нечә ев дағылыб. Јерли полис забити Зәфәр Хан билдириб ки, гадын вә ушаглар да дахил олмагла азы 10 мүлки шәхс һәлак олуб, азы 14 террорчу өлдүрүлүб.
Хан иддиа едиб ки, Пакистан Талибаны олараг танынан (ТТП) илә әлагәли ики јерли командир Аман Ҝул вә Мәсуд Хан бинада ҝизләниб вә бурадан јол кәнарына бомба истеһсал етмәк үчүн фабрик кими истифадә едибләр.
Зәфәр Хан һәмчинин ТТП террорчуларыны динҹ әһалидән ҹанлы галхан кими истифадә етмәкдә иттиһам едиб.
Пакистан тәһлүкәсизлик гүввәләри Хејбәр, Бәҹаур вә шимал-гәрбин диҝәр әразиләриндә ТТП террорчуларына гаршы әмәлијјатлар апарыр.
Гејд едәк ки, Пакистанда террор актларынын сајы артыб вә онларын әксәријјәтини ТТП өз үзәринә ҝөтүрүб. ТТП әфган Талибаны илә мүттәфиг олса да, ајры тәшкилат кими фәалијјәт ҝөстәрир. Бунунла белә, Әфганыстан Талибанынын 2021-ҹи илдә һакимијјәтә гајытмасындан сонра Пакистан Талибаны даһа да ҝүҹләниб. Бир чох ТТП лидерләри вә дөјүшчүләринин Әфганыстанда сығынаҹаг тапдығы ҝүман едилир.
Sizin rəyiniz