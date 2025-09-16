ИӘТ-ин баш катиби: Иранын ИӘТ фәалијјәтләринә мүһүм төһфәси вар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Игтисади Әмәкдашлыг Тәшкилатынын (ИӘТ) баш катиби Теһранда кечирилән Иран-ИӘТ икинҹи иҹласында дејиб: “Иран бу илләр әрзиндә ИӘТ-ә бағлы гурумларын дәстәкләнмәсиндә мүһүм рол ојнајыб вә тәшкилатын фәалијјәтинә мүһүм төһфә верән әсас гурумлара ев саһиблији едиб.”
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Игтисади Әмәкдашлыг Тәшкилатынын (ИӘТ) баш катиби Әсәд Мәҹид Хан икинҹи Иран-ИӘТ иҹласында дејиб:
“Ән гәдим әмәкдашлыг формаларындан биринә сөјкәнән бу әмәкдашлыг тәшкилаты 1964-ҹү илдә Иран, Пакистан вә Түркијәнин иштиракы илә “Реҝионал Әмәкдашлыг Тәшкилаты” кими јарадылыб вә даһа сонра 1992-ҹи илдә ҝенишләнди. О вахтдан бәри үзвлүк реҝион өлкәләрини әһатә етмәклә ҝенишләнди вә тәшкилат һәмишә әмәкдашлығын инкишафы үчүн тәбии платформа олуб.”
О, Иран президентинин рәгәмсаллашма вә сүни интеллектлә бағлы сөјләдији фикирләрә тохунараг дејиб:
"Иран бу илләр әрзиндә ИӘТ-ә бағлы гурумларын дәстәкләнмәсиндә мүһүм рол ојнајыб вә тәшкилатын фәалијјәтинә мүһүм төһфә вермиш әсас гурумлара ев саһиблији едиб. Әһәмијјәтли әһалиси вә мүстәсна мөвгеји илә Иран дүнјада 15-ҹи јердәдир вә једди өлкә илә гуру сәрһәдләри вә сәккиз өлкә илә дәниз сәрһәдләри вар. Бу мөвге Ираны реҝионда тиҹарәт вә мүбадилә үчүн тәбии мәркәзә чевириб. Һәмчинин, үзв өлкәләрин 580 милјондан чох әһалиси илә мәдәни вә сивилизасијалар үзрә ортаглыглара малик Иран, игтисади әлагәләрдә мүһүм рол ојнајыр.”
