Фото Репортаж | Һәзрәт Фатимәи Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) Гума ҝәлишинин символик карванынын гаршыланма мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Рәбиул-әввәл ајынын ијирми үчүнҹү ҝүнү, Һәзрәт Фатимеји Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс Гум шәһәринә ҝәлишинин илдөнүмү илә әлагәдар, бу тарихи вә мәнәви һадисәнин символик карванынын гаршыланма мәрасими бу ҝүн сәһәр, чәршәнбә ахшамы, сентјабыр ајынын 16-ында, хејли сајда мөминләрин, зәвварларын вә О, Ханымын һәрәминин хидмәтчиләринин иштиракы илә кечирилди.
16 sentyabr 2025 - 19:04
Xəbər kodu: 1727765
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һәмид Абиди
