Иран Ислам Республикасы вә Игтисади Әмәкдашлыг Тәшкилатынын (ИӘТ) II Милли Конфрансы башлајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин Сијаси вә Бејнәлхалг Арашдырмалар Мәркәзиндә Иран вә Игтисади Әмәкдашлыг Тәшкилатынын (ИӘТ) II Милли Конфрансы өз ишинә башлајыб.
Конфранс хариҹи ишләр назири вә ИӘТ Баш Катибинин иштиракы илә ачылаҹаг вә даһа сонра “Нәглијјат вә Реҝиондахили Гаршылыглы Әлагәләр”, “ИӘТ вә Јени Технолоҝијалар” вә “ECO VİSİON 2035” мөвзуларында үч ихтисаслашмыш панел кечириләҹәк.
Бу ҝөрүшүн әсас мәгсәди үзв өлкәләр арасында игтисади, техноложи вә коммуникасија саһәсиндә әмәкдашлығын мигјасыны арашдырмаг вә тәшкилата јени бахышын формалашдырылмасы үчүн експерт төвсијәләрини вермәкдир.
