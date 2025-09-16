Мадуро: Венесуела АБШ-ла тоггушмаја һазырдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Рәсми Каракас зәрурәт һалында Кариб реҝионунда силаһлы мүбаризәјә башламаға һазырдыр.
Az.shafaqna.com хәбәр верир ки, бу барәдә Венесуела президенти Никола Мадуро АБШ-ын Кариб дәнизи реҝионундакы һәрби активлијини вә АБШ президенти Доналд Трампын онун үнванына сәсләндирдији һәрби тәһдидләри шәрһ едәркән бәјан едиб.
“Әҝәр биз силаһлы мүбаризәјә башламаг мәҹбуријјәтиндә галсаг, биз буна артыгламасы илә һазырыг”, – дејә о гејд едиб.
Мадуро елан едиб ки, Венесуелада 2,5 милјон әсҝәр вә көнүллү Венесуеланын мүдафиәси үчүн сәфәрбәр олунуб.
О, Трампын Венесуеалнын наркокартелләрлә әлагәли олмасына даир иттиһамына ҹаваб верәркән дејиб ки, Трампын наркотрафиклә сәсләндирдији рәгәмләр јаландыр вә һәгигәти әкс етдирмир.
“Трамп әлиндә олан мәлуматы тәсдигләмәдән, исбат етмәдән видео пајлашыр. Бу ҹидди вә нараһатедиҹи бир мәсәләдир”, – дејә о гејд едиб.
Мадуров һәмчинин билдириб ки, АБШ ордусу гејри-гануни шәкилдә Венесуелаја аид балыгчы ҝәмисинә һүҹум едиб.
“АБШ Венесуеланын мәһәлли суларында балыгчылара һүҹум едәрәк һәрби инсидент үчүн тәхрибат төрәтмәјә чалышды”, – дејә о вурғулајыб.
Мадуро дејиб ки, онун өлкәсинин шанлы тарихи вар.
“Венесуела өз ҝүҹү һесабына өз мүстәгиллијини газаныб. Биз Венесуела халгыны бирләшдирдик, мөһкәмләтдик, она тәһсил вердик вә ону өлкәнин истәнилән нөгтәсиндә, һәр күчәсиндә вә һәр адасында һәгигәтимизи горумаға һазыр етдик”, – дејә о әлавә едиб.
Мадуро Трампын 3 сентјабрда пајлашдығы видеода “наркотикләрлә долу ҝәмијә едилән һүҹүм” барәдә едилән иддианы хатырладыб вә билдириб ки, АБШ Конгреси мәсәлә илә АБШ рәһбәрлијиндән мәлумат истәсә дә, вәзијјәтә ајдынлыг ҝәтирилмәјиб.
