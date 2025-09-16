Јәмән Али Сијаси Шурасынын катиби: Доһа ҝөрүшүнүн нәтиҹәси Гәтәрин истәдији тәләбләрдән асылыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Али Сијаси Шурасынын катиби, Доһа ҝөрүшүнүн нәтиҹәси Гәтәрин истәдији тәләбләрлә бирбаша әлагәли олдуғуну гејд едиб.
Јасир әл-Һури, дүшмән исраил гаршысында даһа ҹидди вә гүдрәтли олмағы вурғулајараг билдириб: Әрәб вә Ислам өлкәләринин кечирилән ҝөрүшләриндәки зәиф нәтиҹәләр, Исраил режимини даһа чох ҹинајәт төрәтмәјә тәшвиг едир.
Јәмән Али Сијаси Шурасынын катиби, әлавә едәрәк билдириб: Һәгигәт будур ки, Әрәб вә Ислам өлкәләринин Исраил режиминин ҹинајәтләринә реаксијасы индијә гәдәр зәиф олуб. Бу реаксијалар, бу режимин Гәззада даһа чох ҹинајәтләр төрәтмәјә башламасындан әввәл дәјишмәли иди. Әрәб вә Ислам өлкәләри, бу ҹинајәтләрә гаршы даһа сәрт мөвге нүмајиш етдирмәли вә реҝионда ән јүксәк вәһшилик вә зоракылығы нүмајиш етдирән бир режимә гаршы тәсирли бир әнҝәл јаратмалыдырлар. Бу режим, Гәззада, Гәрб Саһилиндә, Суријада, Ливанда, Иранда, Јәмәндә вә сон олараг Гәтәрдә вәһшиликләрини ортаја гојуб.
