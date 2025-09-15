Иранлы Пәһләван Заре, Загребдә дүнја чемпиону олараг һет-трик етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҝүләш үзрә Дүнја Чемпионатынын илк дөрд чәки дәрәҹәсиндә ағыр чәки дәрәҹәси Әмирһүсејн Заренин парлаг гәләбәси илә јекунлашыб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, бу ҝүнү 125 кг чәки дәрәҹәсиндә финал ҝөрүшү илә ҝүләш үзрә дүнја чемпионатынын илк дөрд чәки дәрәҹәсиндә тәснифат вә финал ҝөрүшләри баша чатыб.
Бу чәки дәрәҹәсиндә Әмирһүсејн Заре 24 јашында үчүнҹү дүнја гызыл медалыны гејд етмәк үчүн Ҝеорҝи Мешвилдишвилијә галиб ҝәләрәк дүнја чемпиону титулуну газаныб.
Заре даһа әввәл 2021 вә 2023-ҹү илләрдә дүнја чемпиону титулуну газанмышды. Онун портфелиндә Олимпија ҝүмүш вә бүрүнҹ медалы да вар.
Загреб Дүнја Ҝүләш Чемпионатында 125 кг чәки дәрәҹәсиндә мүбаризә апаран Әмирһүсејн Заре икинҹи мәрһәләдә Пуерто-Риколу Јанован Смити илк мәрһәләдә истираһәтдән сонра 11-0 һесабы илә мәғлуб едәрәк 1/4 финала јүксәлиб.
Заре ҝүрҹүстанлы Соломон Манашвилини 10-0 һесабы илә мәғлуб едәрәк јарымфинала јүксәлиб. Дүнја ҝүләш кралы бәһрејнли Шамил Шәрифову 7-3 һесабы илә мәғлуб едәрәк финала јүксәлиб.
Иранын ән ағыр чәкили ҝүләшчиси 125 килограм чәки дәрәҹәсиндә финалда азәрбајҹанлы Ҝеорҝи Мешвилдишвили илә үз-үзә ҝәлиб вә биртәрәфли ҝөрүшдә рәгибини 5:0 һесабы илә мәғлуб едиб.
Заре дүнја гызыл медалыны газандыгдан сонра дөшәк үзәриндә диз чөкәрәк Иран бајрағына һәрби салам вериб.
Sizin rəyiniz