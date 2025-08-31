Галибаф Јәмәнин баш назиринин шәһадәти илә бағлы башсағлығы вериб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислами Шура Мәҹлисинин сәдри Мәһәммәд Багир Галибаф бир месажында Јәмәнин баш назири Әһмәд Галиб Насир Әр-Рәһәви вә һөкумәтин бир груп назиринин шәһадәти илә бағлы башсағлығы вериб.
Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдринин башсағлығы мәктубунун мәтниндә дејилир: Дост вә гардаш өлкә олан Јәмәнин баш назири, шәһид Әһмәд Галиб Насир Әр-Рәһәви вә өлкәнин ингилаби һөкумәтинин бир груп назиринин шәһид едилмәси илә нәтиҹәләнән террорчу вә агрессив һүҹумда сионист режим ҹинајәт төрәтмәкдә өз чиркин вә пис симасыны бир даһа ортаја гојду.
Сионист режимлә мүҹаһидләрлә мүбаризә апаран Јәмән мүҹаһидләринин ҝенишмигјаслы дөјүшүнүн ән гызғын чағында баш верән бу горхаг һәрәкәт бир милләтә вә онун гануни вә сијаси дајагларына гаршы инсанлыг әлејһинә ҹинајәтин символу вә мәзлум Фәләстин халгыны вә онун азадлыгпәрәст идеалларыны мүдафиә етмәк бәһанәси илә бу гатил режимин гејри-инсани ҹинајәтләри вә глобал тәһлүкәсинин даһа бир ачыг-ашкар сәнәдини гејд едәрәк, ән алчаг шәкилдә һәјата кечирилди.
Sizin rəyiniz