Иранын Канберадакы сәфири: Австралијанын баш назири Ирана гаршы ирәли сүрүлән иттиһамларын јалан олдуғуну билирди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Австралијанын Канбера шәһәриндәкы сәфири Әһмәд Садиги Х сосиал һесабында сионист режимин БМТ-дәки даими нүмајәндәсинин сијаси мүшавиринин әсассыз иттиһамларына ҹавабында билдириб:
“Ҹәнаб Албаниз өзү дә билирди ки, Ирана гаршы јөнәлән иттиһамлар јаландыр. Амма ҝөрүнүр ки, һагг мөвгејиндә дајанмаг вә Давид Адлер (АЖА), Марк Леиблер вә милјардларла долларлыг аилә һолдингинә саһиб олан сионист Жиллиан Сеҝал вә һәјат јолдашынын башчылыг етдији сионист лоббиси вә мафијасы илә үз-үзә ҝәлмәк онун үчүн баһа баша ҝәлирди! Бу шәкилдә бахын 12 ҝүнлүк Исраилин ҹинајәткар мүһарибәси заманы бизә гаршы мөвге тутдугдан сонра үзләриндәки хәҹаләт долу ифадәләр дедикләримин ән ачыг сүбутудур!”
