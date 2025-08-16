БҸМ-дә Исраилин ики назиринә гаршы иттиһам ирәли сүрүлүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бејнәлхалг Ҹинајәт Мәһкәмәсиндә ганичән Исраил режиминин ики назиринә гаршы иттиһам ирәли сүрүлүб.
Миддле Еаст Еје сајты хәбәр верир ки, Бејнәлхалг Ҹинајәт Мәһкәмәси (БҸМ) тәрәфиндән ики танынмыш ултра-ифратчы назир барәсиндә апартеид иттиһамы илә һәбс ордери мүраҹиәтләри һазырланыб.
Бу мәлумата әсасән, әҝәр милли тәһлүкәсизлик назири Итамар Бен Гвир вә малијјә назири Безалел Смотрич барәсиндә һәбс ордери верилсә, бу, бејнәлхалг мәһкәмәдә апартеид ҹинајәтинә ҝөрә илк дәфә иттиһам ирәли сүрүлмәси олаҹаг.
Мәһкәмәдәки бир мәнбә билдириб ки, бу һәбс ордери мүраҹиәтләри там шәкилдә һазырланыб вә јеҝанә баш вермәјән шеј онларын мәһкәмәјә тәгдим олунмамасыдыр.
