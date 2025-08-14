Вилајәти: Милли тәһлүкәсизлијимизи позаҹаг һәр бир аддым лајигли ҹаваб алаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА – нын мәлуматына ҝөрә, Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Вәлијји Фәгиһин бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүшавири билдириб ки, бөлҝәнин талеји јалныз бөлҝә өлкәләри тәрәфиндән мүәјјән олунмалыдыр вә милли тәһлүкәсизлијимизи позаҹаг һәр бир аддым мүвафиг ҹавабла гаршыланаҹаг.
Али Рәһбәрин бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүшавири Әли Әкбәр Вилајәти, чәршәнбә ҝүнү Иран-Ермәнистан икитәрәфли мүнасибәтләр үзрә әлагәләндириҹи вә Ермәнистанын хариҹи ишләр назиринин мүавини Ваһан Костанјанын мүраҹиәти әсасында онунла ҝөрүшәрәк данышыглар апарыб.
Бу ҝөрүшдә Вилајәти дејиб: Бизә гаршы дүшмәнчилији ашкар олан, ҝәрҝинлик вә сабитсизлик јарадан бөлҝәхариҹи өлкәләрин ролу бизим үчүн гәбуледилмәздир. Милли тәһлүкәсизлијимизи позаҹаг һәр бир һәрәкәт өзүнәлајиг ҹавабыны алаҹаг.
Вилајәти, һәмчинин ики өлкә арасында әмәкдашлығын ҝенишләнмәсини алгышлајараг әлавә едиб: Иран Ислам Республикасы даим гоншулары арасында давамлы сүлһ вә тәһлүкәсизлијин тәрәфдары олуб вә диҝәр иддиачы өлкәләрдән фәргли олараг даһа чох Азәрбајҹан вә Ермәнистан арасында сабитлијин бәргәрар едилмәсинә өнәм верир.
Ҝөрүшүн әввәлиндә Костанјан бөлҝәдәки сон һадисәләр вә Вашингтонда апарылан данышыглар барәдә мәлумат верәрәк билдириб: Биз Иранла тарихи мүнасибәтләри вә хош гоншулуг әлагәләрини горумағын ваҹиблијинә инанырыг вә бу достлуг әлагәләринә дәрин шәкилдә садигик.
Ермәнистанын хариҹи ишләр назиринин мүавини әлавә едиб: Иран-Ермәнистан достлуг бағларынын даим мөһкәм галаҹағына әмин едирик. Бу мүнасибәтләрә хәләл ҝәлмәсинә һеч вахт имкан вермәјәҹәјик.
