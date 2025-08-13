ВӘҺҺАБИЛИК ЈӘҺУДИЛИКДИР
Видео | Сионист үнсүрләр үчүн силаһ дашыјан Сәудијјә ҝәмиси Ҝенуја лиман ишчиләри тәрәфиндән блокланды
13 avqust 2025 - 12:12
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Wорлд Соҹиалист Сите хәбәр сајты, Италијанын Ҝенуја лиманында ишчиләрин августун 7-дә "Исраил" үчүн силаһ дашыјан Сәудијјә ҝәмисинин гаршысыны алдығыны ачыглады. Сајт ишчиләрин Италијанын “Исраили” силаһландырмагдакы ролуна бирбаша етираз олараг Сәудијјә Әрәбистанына мәхсус “Баһри Јанбу” ҝәмисинин кечидини ҹидди блокадаја алдыгларыны билдириб. “Ҝенова гуотидиана” интернет сајтына ҝөрә, Сәудијјә ҝәмиси Бирләшмиш Штатлардан Италијанын силаһ нәһәнҝи Леонардо тәрәфиндән истеһсал олунан һәрби техника, о ҹүмләдән Әбу-Дабијә ҝедән Отто Мелара топуну вә ҝәмичиликдә артыг һазырланмыш танклар вә ја диҝәр ағыр силаһлары дашыјараг ҝәлирмиш.
